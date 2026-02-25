'मदरसे आतंकवादी तैयार करने का अड्डा', फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन

Nitesh Rane Statement: महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता नितेश राणे एक बार फिर अपने बयान के कारण चर्चा में हैं. दरअसल, हाल ही में मालेगांव नगर निगम के विद्युत विभाग के कार्यालय के भीतर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया था. इस वीडियो पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है. इस मामले पर नितेश राणे ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि किसी सरकारी दफ्तर में ऐसा करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है.

उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए यहां तक कह दिया कि मदरसे आतंकवादियों को बनाने के केंद्र हैं और उन्हें बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. आइए आपको बताते हैं राणे ने क्या-क्या कहा?

नितेश राणे ने क्या-क्या कहा?

मालेगांव नगर निगम के विद्युत विभाग के कार्यालय के भीतर नमाज पढ़ने के वीडियो का मुद्दा उठाते हुए नितेश राणे ने कहा कि यह एक हिंदू राष्ट्र है. यहां किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं है. क्या ये लोग मालेगांव के विकास के लिए चुने गए हैं या जिहाद करने के लिए? ऐसे संस्थानों को भंग करने की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए? जब इतनी सारी मस्जिदें हैं तो वे वहां नमाज क्यों अदा करते हैं? हम निश्चित रूप से कार्रवाई की मांग करेंगे.

'आतंकवादी बनाने का केंद्र है मदरसा'

नितेश राणे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मदरसे आतंकवादियों को बनाने के केंद्र हैं, क्या हमें कभी किसी मुस्लिम राष्ट्र में भगवत गीता सिखाने के केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिलती? हमारे पास उन मदरसों को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जहां बच्चों की पिटाई की जाती है.

#WATCH | On Namaz offered inside office of Malegaon Municipal Corporation electricity department, Maharashtra Minister Nitesh Rane says, "This is a Hindu rashtra. No one is allowed to do this here...Have these people been elected for the development of Malegaon or to do jihad?… pic.twitter.com/HFhWYA6JC0 — ANI (@ANI) February 25, 2026

विद्युत कार्यालय में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में बिजली की समस्या से जूझ रहे लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने धरना दिया. चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में नमाज का वक्त होने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दफ्तर में ही नमाज अदा कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है.

बीजेपी ने की एक्शन की मांग

नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है. इस प्रकरण को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि कुछ नगर निगम के कर्मचारियों और अन्य लोगों ने खुलेआम नमाज पढ़ी. बीजेपी नेता के अनुसार, इस मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस से सख्त एक्शन की मांग को लेकर एक लेटर भेजा गया है.

