'तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं, यह हिंदुस्तान है'; गरबा नाइट में अंडा फेंकने पर भड़के बीजेपी नेता

BJP Leader on Egg Thrown at Garba Event: मुंबई के मिरा रोड के जे.पी. नॉर्थ गार्डन सिटी सोसायटी में गरबा कार्यक्रम के दौरान गरबा खेल रहे लोगों पर कुछ लोगों ने अंडा फेंक दिया, जिसके बाद खुशहाल माहौल तनावग्रस्त हो गया. वहां मौजूद लोगों ने इस घटना पर काफी नाराजगी जताई. मामले ने तुल तब पकड़ी जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है.

नितेश राणे ने दिए कड़े बयान

शाम को मौके पर महाराष्ट्र के BJP मंत्री नितेश राणे पहुंचे. लोगों को संबोधित करके हुए उन्होंने इस घटना पर कड़े बयान दे दिए. इस दौरान उन्होंने कहा, "यह हिंदू राष्ट्र है, यहां हिंदुओं के हितों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी और फिर दूसरों की हितों पर बात होगी." आगे उन्होंने कहा कि, "यह तुम्हारे पिता का पाकिस्तान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान है."

‘आई लव महादेव’

साथ ही देश में चल रहे 'आई लव मुहम्मद' मामले की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि ये महादेव की धरती है, और यहां केवल ‘आई लव महादेव’ चलेगा. उन्होंने ये भी कहा कि "अगर यहां किसी हिंदू मां या बहन को गलत नजरों से देखा जाएगा, जो हम अपने तीसरे नेत्र खोलना जानते हैं."

पुलिस को दी चेतावनी

इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि, "ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, उनके पास गृह मंत्रालय हैं. ऐसे में उनकी छवि को खराब मत करो." साथ ही उन्होंने मोहसिन नाम के एक व्यक्ति को चेतावनी दी और कहा, "अगर मोहसिन सुन कहा है तो ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे पिता का पाकिस्तान नहीं, बल्कि यह हिंदुस्तान है."

मंत्री के भड़काऊ भाषण पर लोगों ने जताई चिंता

हालांकि मंत्री के भड़काऊ भाषण पर सोसायटी में रहने वाले लोग और स्थानीय नेताओं ने चिंता जताई है. गरबा आयोजकों और समुदाय के नेताओं ने लोगों से शांति बनाए रखने और त्योहारों को सेफली मनाने की अपील की है. वहीं पुलिस ने अंडा फेंकने वाली घटना की जांच शुरू कर दी है.