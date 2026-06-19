इसके अलावा कहा कि तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी और UBT के आदित्य ठाकरे में कुछ समानता है. शायद अब अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए हेलमेट पहनने की जरूरत पड़ रही है. मैं आदित्य ठाकरे को भी एक हेलमेट उपहार में भेजने वाला हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में घूमते समय उन पर कहीं चप्पलें और अंडे फेंके जा सकते हैं. अब उन्हें भी हेलमेट की जरूरत पड़ेगी.