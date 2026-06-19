Aditya Thackeray: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे अपने बेबाक बयानों के लिए देशभर में फेमस हैं. नितेश अक्सर विपक्ष पर किसी न किसी मसले को लेकर निशाना साधते रहते हैं. एक बार फिर नितेश राणे ने शिवसेना लीडर अदित्य ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि 'जैसे TMC में अभिषेक बनर्जी हैं, वैसे ही UBT में आदित्य ठाकरे हैं'. आदित्य ठाकरे ही UBT के अभिषेक बनर्जी हैं.
इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि उनकी वजह से उनके सभी MP पार्टी छोड़कर चले गए. MP ने साफ-साफ कहा है कि आदित्य ठाकरे चाहते थे कि UBT और उनकी पार्टी कांग्रेस में मिल जाए. मैंने सुना है कि वह राहुल गांधी से मिलने वाले थे और आदित्य ठाकरे के साथी तो उन्हें कांग्रेस में नेशनल जनरल सेक्रेटरी जैसा पद देने के लिए भी तैयार थे.
इसके अलावा कहा कि तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी और UBT के आदित्य ठाकरे में कुछ समानता है. शायद अब अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए हेलमेट पहनने की जरूरत पड़ रही है. मैं आदित्य ठाकरे को भी एक हेलमेट उपहार में भेजने वाला हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में घूमते समय उन पर कहीं चप्पलें और अंडे फेंके जा सकते हैं. अब उन्हें भी हेलमेट की जरूरत पड़ेगी.
Aaditya Thackeray is the Abhishek Banerjee of the UBT, and because of him, all their MPs left the party. The MPs have clearly stated that Aaditya Thackeray… pic.twitter.com/FrzjWZq4Yv
साथ ही साथ कहा कि जो लोग उनके साथ हैं वो हिंदुत्व विरोधी भूमिका को निभाते हैं. इसलिए वे उनके साथ गए हैं, कभी-कभी पैसे से ज्यादा विचार महत्वपूर्ण होते हैं. रोहित पवार के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, केवल शरीर केवल शरीर बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति हर मायने में परिपक्व हो गया है.
शिवसेना में इस समय अंदरूनी खटपट चल रही है. चर्चा ये है कि शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद बागी हो सकते हैं. जिसने उद्धव ठाकरे की चिंताओं को बढ़ा दिया है. उद्धव गुट ने अल्टीमेटम भी दिया है कि 6 लोकसभा सांसद पार्टी की अगली बैठक में पहुंचे.