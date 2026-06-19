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'UBT के अभिषेक बनर्जी हैं आदित्य ठाकरे'... शिवसेना में फूट के बीच उद्धव पर बरसे नितेश राणे

Nitesh Rane: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने शिवसेना लीडर अदित्य ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि 'जैसे TMC में अभिषेक बनर्जी हैं, वैसे ही UBT में आदित्य ठाकरे हैं'.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:37 PM IST
'UBT के अभिषेक बनर्जी हैं आदित्य ठाकरे'... शिवसेना में फूट के बीच उद्धव पर बरसे नितेश राणे

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Abhinaw Tripathi

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Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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