/5.3 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर का सफर; नीति आयोग ने बताया 5 लाख नौकरियों का रोडमैप

भारत अब सिर्फ दुनिया को टेलिकॉम सेवाएं देने वाला बड़ा बाजार बनकर नहीं रहना चाहता. अगला लक्ष्य नेटवर्क के पीछे लगने वाले उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भी अपनी जगह मजबूत करना है. नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने इसी दिशा में बड़ा अवसर बताया है. रिपोर्ट के मुताबिक, सही नीतिगत समर्थन मिलने पर भारत का टेलिकॉम और नेटवर्क इक्विपमेंट सेक्टर 2035 तक 50 अरब डॉलर का निर्यात हब बन सकता है और करीब 5 लाख कुशल रोजगार पैदा कर सकता है. लेकिन रास्ता आसान नहीं है. फिलहाल भारत इस क्षेत्र में कई अहम उपकरणों और कलपुर्जों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है. खासकर चीन पर निर्भरता एक बड़ी चिंता बनी हुई है.
भारत में टेलिकॉम और नेटवर्क इक्विपमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है. 5G नेटवर्क के विस्तार, इंटरनेट की बढ़ती खपत, ब्रॉडबैंड, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और औद्योगिक ऑटोमेशन के कारण इस बाजार का आकार लगातार बढ़ रहा है. नीति आयोग के मुताबिक, भारत का घरेलू TANE बाजार वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 25 अरब डॉलर था, जिसके वित्त वर्ष 2031-32 तक लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. वैश्विक स्तर पर भी टेलिकॉम इक्विपमेंट का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में भारत के पास घरेलू मांग को उत्पादन और फिर निर्यात में बदलने का मौका है. फिलहाल समस्या यह है कि भारत का निर्यात इस क्षमता के मुकाबले बहुत छोटा है. 2020 से 2024 के बीच टेलिकॉम और नेटवर्क उपकरणों का सालाना निर्यात करीब 60 करोड़ से 1 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 4 से 5 अरब डॉलर के बीच रहा.
टेलिकॉम नेटवर्क सिर्फ टावर और तार का खेल नहीं है. इसके पीछे चिप्स, सिग्नल प्रोसेसर, एंटीना, रेडियो मॉड्यूल, ऑप्टिकल कंपोनेंट और कई दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं. नीति आयोग के मुताबिक, 4G और 5G एंटीना तथा सिग्नल प्रोसेसर जैसे महत्वपूर्ण कलपुर्जों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 80 फीसदी से ज्यादा है. इसका मतलब साफ है कि भारत अगर टेलिकॉम इक्विपमेंट में वैश्विक खिलाड़ी बनना चाहता है तो सिर्फ अंतिम उत्पाद को देश में जोड़ना काफी नहीं होगा. उसे पूरी सप्लाई चेन पर काम करना पड़ेगा.
भारत को एक ही देश पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों के साथ सप्लाई चेन बनानी होगी. एक आधुनिक 5G बेस स्टेशन में अलग-अलग देशों की तकनीक और कलपुर्जे शामिल हो सकते हैं. नीति आयोग ने भी बताया है कि किसी भारतीय नेटवर्क उपकरण में ताइवान के चिपसेट, जापान के ऑप्टिकल ट्रांसीवर और अमेरिका की डिजाइन की गई बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल हो सकता है. यानी आगे की रणनीति ‘चीन प्लस वन’ से आगे बढ़कर ‘मल्टी-सोर्स सप्लाई चेन’ बनाने की हो सकती है. पहले उन कलपुर्जों को देश में बनाया जा सकता है जिनमें सेमीकंडक्टर की जरूरत कम है. इसके बाद धीरे-धीरे ज्यादा जटिल और उच्च मूल्य वाले कंपोनेंट पर बढ़ना होगा. नीति आयोग ने भी इसी तरह चरणबद्ध तरीके से स्थानीयकरण बढ़ाने की सलाह दी है.
भारत के सामने दूसरी बड़ी चुनौती तकनीक की है. अभी देश में कई जगह उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन घरेलू मूल्यवर्धन कम है. कुछ टेलिकॉम उपकरणों में स्थानीयकरण का स्तर 15 फीसदी से भी नीचे बताया गया है. कंपनियां सेमीकंडक्टर, आरएफ मॉड्यूल, प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे अहम हिस्सों के लिए आयात पर निर्भर हैं. इसका सीधा असर लागत पर पड़ता है. नीति आयोग के मुताबिक, हाई-वैल्यू टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग में भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 26 फीसदी तक ज्यादा वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है. कुछ श्रेणियों में यह अंतर 29 फीसदी तक पहुंच जाता है. यानी अगर भारत को चीन और दूसरे बड़े निर्माताओं से मुकाबला करना है तो तकनीक, लागत और पैमाने-तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा.
भारत के लिए अकेले पूरी टेक्निकल सीरीज खड़ी करना मुश्किल और समय लेने वाला काम होगा. इसलिए वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी महत्वपूर्ण हो सकती है. जापान के साथ ऑप्टिकल और सटीक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा सकता है. वहीं अमेरिका से अत्याधुनिक नेटवर्क तकनीक, डिजाइन और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में साझेदारी का रास्ता खुल सकता है. नीति आयोग ने भी भारतीय कंपनियों और वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं के बीच संयुक्त उपक्रम को बढ़ावा देने की बात कही है. इससे सिर्फ निवेश नहीं आएगा, बल्कि तकनीक का हस्तांतरण और घरेलू क्षमता का विकास भी हो सकता है.
सरकार ने टेलिकॉम और नेटवर्क उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए Production Linked Incentive यानी PLI योजना लागू की है. इस योजना का मकसद कंपनियों को भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना है. PLI का फायदा यह है कि कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ घरेलू सप्लाई चेन तैयार करने का भी प्रोत्साहन मिलता है. ऑप्टिकल फाइबर केबल, राउटर, स्विच और ग्राहक परिसर उपकरण जैसे क्षेत्रों में इसका असर दिखना शुरू हुआ है, लेकिन नीति आयोग के मुताबिक अब अगला कदम कम मूल्य वाली असेंबली से निकलकर ज्यादा घरेलू मूल्यवर्धन की तरफ जाना होना चाहिए.
भारत को हर तरह के टेलिकॉम उपकरण में एक साथ दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बनने की जरूरत नहीं है. शुरुआत उन क्षेत्रों से की जा सकती है जहां वैश्विक मांग बड़ी है और भारत तेजी से प्रतिस्पर्धी बन सकता है. नीति आयोग ने एंटीना, रिमोट रेडियो हेड, बेसबैंड यूनिट, ऑप्टिकल फाइबर केबल और माइक्रोवेव उपकरण जैसे क्षेत्रों को खास अवसर वाला बताया है. सिर्फ एंटीना, रिमोट रेडियो हेड और बेसबैंड यूनिट का वैश्विक आयात 2024 में 219 अरब डॉलर से ज्यादा था, जबकि इन श्रेणियों में भारत का निर्यात 1 अरब डॉलर से भी कम रहा. यही अंतर भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है.
नीति आयोग का अनुमान है कि मजबूत नीतिगत समर्थन मिलने पर टेलिकॉम और नेटवर्क इक्विपमेंट सेक्टर देश में 5 लाख कुशल रोजगार पैदा कर सकता है. इसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा. उपकरण बनाने वाली कंपनियों के साथ कंपोनेंट निर्माता, परीक्षण प्रयोगशालाएं, डिजाइन कंपनियां, लॉजिस्टिक्स और अनुसंधान संस्थान भी इससे जुड़ेंगे. यानी इस क्षेत्र का विस्तार सिर्फ फैक्ट्री लगाने की कहानी नहीं होगी. इसके साथ डिजाइन, अनुसंधान, इंजीनियरिंग और उच्च कौशल वाली नौकरियों का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना होगा.
भारत अगर सिर्फ सस्ते उत्पाद बनाकर चीन को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो मुकाबला मुश्किल होगा. चीन के पास पहले से विशाल उत्पादन क्षमता, कंपोनेंट सप्लायर और मजबूत सप्लाई चेन मौजूद है. भारत को अपनी रणनीति में विश्वसनीयता, सुरक्षित नेटवर्क, तकनीकी गुणवत्ता और विविध सप्लाई चेन को भी शामिल करना होगा. आज दुनिया के कई देश एक ही स्रोत पर निर्भरता कम करना चाहते हैं. भारत इस बदलाव को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है.
नीति आयोग की सिफारिशों का मोटा खाका यही है कि भारत को असेंबली से आगे बढ़ना होगा. घरेलू कंपोनेंट निर्माण, वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी, औद्योगिक क्लस्टर, बेहतर परीक्षण और प्रमाणन व्यवस्था तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग को एक साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है. सरकार की भूमिका भी यहां अहम होगी. नीति आयोग का मानना है कि लगातार नीतिगत समर्थन से इस सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी 1 से 1.5 फीसदी तक पहुंच सकती है और 2035 तक भारत को 50 अरब डॉलर का निर्यात हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है.
भारत के सामने अवसर बड़ा है, लेकिन चुनौती उससे छोटी नहीं. एक तरफ देश में 5G, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है. दूसरी तरफ नेटवर्क के जरूरी हिस्सों के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है. अगर भारत इस मांग को घरेलू उत्पादन, तकनीकी विकास और निर्यात से जोड़ पाता है तो टेलिकॉम इक्विपमेंट सेक्टर अगले बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंजन में बदल सकता है. फिलहाल भारत का लक्ष्य सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि ‘चीन से कितना सामान कम खरीदा जाए’, बल्कि यह होना चाहिए कि ‘दुनिया भारत से कितना टेलिकॉम इक्विपमेंट खरीदना शुरू करे.’ यही बदलाव भारत को एक बड़े टेलिकॉम बाजार से उठाकर वैश्विक टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब की कतार में ला सकता है.