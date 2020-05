खुशखबरी: अब और आसान होगी चारधाम यात्रा, BRO की इस उपलब्धी पर नितिन गडकरी ने दी बधाई

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के ड्रीम प्रोजेक्ट चारधाम सड़क परियोजना को बड़ी सफलता मिली है. सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने अति व्यस्त चंबा टाउन के नीचे हाईवे पर 440 मीटर लंबी सुरंग खोदने में सफलता हासिल की है. जिस पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुशी जताते हुए बीआरओ को बधाई दी है.

केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, 'यह घोषणा करते हुए खुशी है कि हमारी सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) टीम ने चारधाम परियोजना में एक बड़ी सफलता हासिल की है। ऋषिकेश-धरासू सड़क राजमार्ग (NH 94) पर व्यस्त चंबा टाउन के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग को उन्होंने सफलतापूर्वक खोदा है.'

Happy to announce that our Border Roads Organisation (BRO) team has made a major breakthrough in Chardham Project. They have successfully dug up 440 m long Tunnel below the busy Chamba town on Rishikesh-Dharasu road Highway(NH 94). #PragatiKaHighway pic.twitter.com/uUtkylpYft — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) May 26, 2020

उन्होंने एक और ट्वीट कर कहा, 'भविष्य में ट्रैफिक और चंबल शहर की दूरी को कम करने और इन क्षेत्रों में सड़कों के विकास से चारधाम यात्रा पर यत्रियों के आवागमन में आसानी होगी और इलाके में आर्थिक समृद्धि आएगी. मैं इस वैश्विक महामारी के बीच पूरे बीआरओ टीम को राष्ट्र निर्माण में उनके असाधारण पराक्रम के लिए बधाई देता हूं.'

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में इस परियोजना की शुरुआत की थी. कुल 11,700 करोड़ रुपए की इस परियोजना के जरिए सनातन धर्म के चारों धामों को सड़क से जोड़ा जाना है.

Reducing traffic congestion and distance to the Chambal town in future, the development of roads in these areas will ease the movement for Yatris on Chardham Yatra and bring economic prosperity. #PragatiKaHighway pic.twitter.com/roIFxHAtj1