भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?

Nitin Gadkari On Reservation: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में हल्बा समाज महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में कहा कि आरक्षण का लाभ न मिलने के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं. यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र में आरक्षण और कोटा को लेकर नए सिरे से आंदोलन चल रहा है. गडकरी ने कहा कि मैं कहता हूं कि कोई भी इंसान जाति, धर्म या भाषा के कारण महान नहीं होता, बल्कि केवल अपने गुणों के कारण महान होता है. उन्होंने आगे कहा कि मैं अक्सर मजाक करता हूं कि भगवान ने मुझ पर सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि मुझे आरक्षण नहीं दिया गया.
Nitin Gadkari On Reservation: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में जाति और आरक्षण पर एक जबरदस्त टिप्पणी की. सभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय के सदस्य होने के नाते वे अक्सर मजाक में कहते हैं कि ईश्वर ने उन पर सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उनके समुदाय को जाति आधारित आरक्षण नहीं मिलता. बता दें कि गडकरी नागपुर में हल्बा समाज महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे. यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र में आरक्षण और कोटा को लेकर नए सिरे से आंदोलन चल रहा है.
महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय का ज्यादा महत्व नहीं: गडकरी
गडकरी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मणों के अलग-अलग सामाजिक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि जब भी मैं वहां जाता हूं, तो देखता हूं कि दुबे, मिश्रा और त्रिपाठी काफी प्रभावशाली हैं. उन्होंने महाराष्ट्र के मराठा समुदाय से तुलना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जहां उनके गृह राज्य में मराठाओं का सामाजिक और राजनीतिक महत्व प्रमुख है, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्राह्मणों का भी ऐसा ही दर्जा है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि वह व्यक्तिगत रूप से जातिगत श्रेणी या विभाजन में विश्वास नहीं करते. गडकरी ने कहा कि मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि मैं जाति और पंथ को नहीं मानता. कोई भी इंसान जाति, धर्म या भाषा के कारण श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि केवल अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ होता है. गडकरी ने जाति-आधारित पहचान से परे जाकर योग्यता और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
