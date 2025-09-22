भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Advertisement
trendingNow12931867
Hindi Newsदेश

भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?

Nitin Gadkari On Reservation: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में हल्बा समाज महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में कहा कि आरक्षण का लाभ न मिलने के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं. यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र में आरक्षण और कोटा को लेकर नए सिरे से आंदोलन चल रहा है. गडकरी ने कहा कि मैं कहता हूं कि कोई भी इंसान जाति, धर्म या भाषा के कारण महान नहीं होता, बल्कि केवल अपने गुणों के कारण महान होता है. उन्होंने आगे कहा कि मैं अक्सर मजाक करता हूं कि भगवान ने मुझ पर सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि मुझे आरक्षण नहीं दिया गया.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Nitin Gadkari On Reservation: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में जाति और आरक्षण पर एक जबरदस्त टिप्पणी की. सभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय के सदस्य होने के नाते वे अक्सर मजाक में कहते हैं कि ईश्वर ने उन पर सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उनके समुदाय को जाति आधारित आरक्षण नहीं मिलता. बता दें कि गडकरी नागपुर में हल्बा समाज महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे. यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र में आरक्षण और कोटा को लेकर नए सिरे से आंदोलन चल रहा है.

महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय का ज्यादा महत्व नहीं: गडकरी

गडकरी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मणों के अलग-अलग सामाजिक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि जब भी मैं वहां जाता हूं, तो देखता हूं कि दुबे, मिश्रा और त्रिपाठी काफी प्रभावशाली हैं. उन्होंने महाराष्ट्र के मराठा समुदाय से तुलना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जहां उनके गृह राज्य में मराठाओं का सामाजिक और राजनीतिक महत्व प्रमुख है, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्राह्मणों का भी ऐसा ही दर्जा है.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि वह व्यक्तिगत रूप से जातिगत श्रेणी या विभाजन में विश्वास नहीं करते. गडकरी ने कहा कि मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि मैं जाति और पंथ को नहीं मानता. कोई भी इंसान जाति, धर्म या भाषा के कारण श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि केवल अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ होता है. गडकरी ने जाति-आधारित पहचान से परे जाकर योग्यता और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Nitin Gadkari On Reservation

Trending news

भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
;