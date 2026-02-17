संघ की सोच को अपनाना चाहिए...शताब्दी वर्ष पर क्या-क्या बोले गडकरी? अजय देवगन फिल्म देखने की क्यों की अपील?

Advertisement
Nitin Gadkari: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शतक फिल्म को लेकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने संघ और देश को बनाने में संघ की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने के लिए फिल्म देखने की अपील की है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 17, 2026, 01:07 PM IST
RSS: शतक फिल्म को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पर लोगों से संघ और देश को बनाने में संघ की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने के लिए फिल्म देखने की अपील की है. साथ ही गडकरी ने कहा कि एक वॉलंटियर के तौर पर, मुझे कभी-कभी लगता है कि इमेज और असलियत, या सोच और जमीनी सच्चाई के बीच एक अंतर रहा है. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं. 

भावना को समझने के लिए बुलाया
आगे कहा कि मैं आपको करीब आने, उसकी आइडियोलॉजी को जानने और त्याग, समर्पण और देशभक्ति की भावना को समझने के लिए बुलाता हूं. आदिवासी इलाकों की सेवा से लेकर कोऑपरेटिव से लेकर शिक्षा तक, हर व्यक्ति के विकास के काम का लेवल देखें. हमारे देश की तरक्की और विकास में, इन कामयाबियों का क्रेडिट संघ को जाता है. मैंने सड़कों, पुलों, एक्सप्रेसवे और टनल पर काम किया है, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, न ही मुझे पहले का कोई अनुभव था.

मैं हूं कार्यकर्ता
इसके अलावा कहा कि कई लोग पूछते हैं कि मैंने यह कैसे किया, और मैं कहता हूं, मैं संघ का वॉलंटियर और स्टूडेंट काउंसिल का कार्यकर्ता हूं. इन संस्थानों से मुझे जो वैल्यू मिलीं, उन्होंने मेरे काम को गाइड किया और इसीलिए मैंने जारी रखा. लोगों को आगे आने के लिए बुलाते हुए उन्होंने कहा मेरा मानना ​​है कि हम सभी को इस शताब्दी को मनाने के लिए एक साथ आना चाहिए, संघ को समझना चाहिए और अपनी जिंदगी में इसकी सोच को अपनाना चाहिए, मैं आपसे दिल से गुजारिश करता हूं कि यह फिल्म देखें और संघ को समझने की कोशिश करें.

कब आएगी शतक फिल्म
शतक फिल्म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल में संघ के सोच में बदलाव, सामाजिक पहल और पीढ़ियों से देश सेवा को दिखाया गया है. हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर ने काफी चर्चा और दिलचस्पी पैदा की है. यह फिल्म 20 फरवरी 2026 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. (ANI)

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ.

Nitin Gadkari

