DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
Advertisement
trendingNow12918535
Hindi Newsदेश

DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?

DNA Analysis: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी चर्चा में हैं. गडकरी की चर्चा उनके एक दावे को लेकर हो रही है. मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में गडकरी ने दावा किया हर जगह कुछ लॉबी और उनसे जुड़े चुनिंदा हित सक्रिय होते हैं.

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 11, 2025, 11:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?

DNA Analysis: देश की राजनीतिक खबरों में आज राहुल गांधी ही नहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी चर्चा में हैं. गडकरी की चर्चा उनके एक दावे को लेकर हो रही है. मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में गडकरी ने दावा किया हर जगह कुछ लॉबी और उनसे जुड़े चुनिंदा हित सक्रिय होते हैं. सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके पीछे भी कुछ लोगों या किसी लॉबी का ही हाथ होगा. दरअसल गडकरी ने जिस साजिश या प्रोपेगेंडा का जिक्र किया है. वो जुड़ा है E-20 ईंधन से यानी ऐसा ईंधन जिसमें 80 प्रतिशत पेट्रोल और 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है. 

अप्रैल 2025 से पूरे देश में E-20 यानी पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण वाला ईंधन ही बेचा जा रहा है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग किस्म की बातें की जा रही हैं. मिश्रित पेट्रोल पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इथेनॉल के इस्तेमाल का फैसला कॉर्पोरेट जगत के कुछ किरदारों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है तो कुछ लोगों का ये भी दावा है कि मिश्रित ईंधन इस्तेमाल करने से गाड़ियों का माइलेज और इंजन लाइफ कम हो रही है. आरोप ये भी लगाया जा रहा है जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो तेल की कीमतों में कमी क्यों नहीं की जा रही हैं. 

ईथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर जो कुछ बताया या दिखाया जा रहा है. उसे ही गडकरी ने अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दिया है. ये तो हुई सोशल मीडिया की बात अब हम आपको E-20 पेट्रोल को लेकर भारत सरकार के कुछ अधिकारिक आंकड़े बताने जा रहे हैं. भारत सरकार के मुताबिक वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार को 1 लाख 44 हजार 87 करोड़ रुपए की बचत हुई है. सिर्फ वर्ष 2025 की बात की जाए तो ये आंकड़ा 43 हजार करोड़ रुपए है सरकार के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2025 में इथेनॉल के निर्माण से देश के किसानों को 40 हजार करोड़ रुपए के पेमेंट किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

 

दावा ये भी है कि इथेनॉल बनाने के लिए मक्का के 30 करोड़ पौधे लगाए चुके हैं. जिनकी वजह से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है यानी पर्यावरण में सुधार हुआ है. पिछले ही महीने नितिन गडकरी ने ये भी ऐलान किया था कि पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण करने के बाद अब डीज़ल में भी बायो-फ्यूल मिलाए जाएंगे. शुरुआत में ये मिश्रण 5 से 10 प्रतिशत तक होगा इसी वजह से कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि मिश्रण की वजह से भारत ने तेल की खरीद कम की है. कहा जा रहा है कि इसके कारण तेल से जुड़ी लॉबी परेशान है. जिसका नतीजा है कि भारत की तेल में मिश्रण करने वाली नीति को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है. ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है. एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री को जनहित याचिका के ज़रिए चुनौती दी गई थी लेकन चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
;