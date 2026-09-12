मुंबई के ट्रैफिक में फंसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी: अवॉर्ड्स समारोह में 1 घंटा लेट पहुंचे, बोले- 'पुराने फ्लाईओवर हटाओ'

मुंबई का ट्रैफिक आम जनता को तो रुलाता ही है, इस बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इसकी चपेट में आ गए. जाम ऐसा लगा कि गडकरी 22वें इंडो-अमेरिकन अवॉर्ड्स कार्यक्रम में करीब घंटा लेट पहुंचे. देरी के बाद उन्होंने साफ कहा कि पुराने फ्लाईओवर अब किसी काम के नहीं बचे हैं. उन्होंने पुणे का उदाहरण देते हुए कहा कि शहरों में अब नए तरीके के मल्टी-लेवल फ्लाईओवर बनाने पड़ेंगे, ताकि जाम का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो सके.
गडकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इस संबंध में सुझाव देने की बात कही है. उनका मानना है कि पुराने फ्लाईओवर अब बढ़ते ट्रैफिक को नहीं संभाल पा रहे हैं और जाम की वजह बन रहे हैं, इसलिए, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बहुमंजिला (मल्टी-लेवल) फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पुराने फ्लाईओवर अब ट्रैफिक में बाधा बन रहे हैं, इसलिए एक ही पिलर पर तीन फ्लाईओवर और चौथे स्तर पर मेट्रो का निर्माण किया जाना चाहिए. गडकरी ने पुणे में करीब 50 हजार करोड़ रुपये की फ्लाईओवर परियोजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि इसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस तकनीक में एक ही पिलर पर अलग-अलग स्तर बनाए जा सकते हैं.
नितिन गडकरी ने कहा, 'अब पुणे में हम 50 हजार करोड़ रुपये के फ्लाईओवर बना रहे हैं. ये सभी पुराने फ्लाईओवर अब बाधा बन रहे हैं. इसलिए मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुझाव दिया है कि हमें नए फ्लाईओवर बनाने होंगे, इसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्तर पर फ्लाईओवर होंगे और चौथे स्तर पर उसी पिलर पर मेट्रो चलेगी.'
गडकरी ने बताया कि यह तकनीक हाल ही में मलेशिया से मिली है और भारत ने इसे अपनाया है. गडकरी के मुताबिक, बढ़ते शहरी ट्रैफिक को देखते हुए पारंपरिक बुनियादी ढांचे की जगह आधुनिक मल्टी-लेवल व्यवस्था की जरूरत है.
कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी और तकनीकी तालमेल बढ़ाने पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आगे बढ़ने के लिए लगातार बातचीत और बेहतर तालमेल की जरूरत है, जिसमें इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स बड़ा रोल निभा सकता है.
गडकरी ने साफ कहा कि हमें यह समझना होगा कि किसकी क्या ताकत है. भारत के पास काबिलियत और हुनर की कमी नहीं है, तो अमेरिका के पास बेहतरीन तकनीक और बड़े संसाधन हैं, अगर दोनों साथ आ जाएं, तो दोनों का ही बड़ा फायदा होगा.
उन्होंने आगे कहा कि आने वाला वक्त तकनीक, नई खोज और रिसर्च का है. असली तरक्की तभी होगी जब हम ज्ञान को संपत्ति में बदल पाएंगे. खेती से लेकर डिफेंस तक, हर जगह आधुनिक तकनीक चाहिए और इस मामले में अमेरिका सबसे आगे है. ऐसे में अमेरिकी कंपनियों के साथ हाथ मिलाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता.