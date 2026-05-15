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Hindi Newsदेश100 करोड़ दो वरना बम से उड़ा देंगे... केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकाने वाले दोषी करार, अब जेल में कटेगी जिंदगी

100 करोड़ दो वरना बम से उड़ा देंगे... केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकाने वाले दोषी करार, अब जेल में कटेगी जिंदगी

महाराष्ट्र के नागपुर जिले की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने और रंगदारी मांगने के मामले में जयेश पुजारी और अफसर पाशा को दोषी ठहराया है. अदालत ने 15 मई को यह फैसला सुनाया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 15, 2026, 08:49 PM IST
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nitin gadkari (file)
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Nitin Gadkari threat call: महाराष्ट्र के नागपुर जिले की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने और रंगदारी मांगने के मामले में जयेश पुजारी और अफसर पाशा को दोषी ठहराया है. अदालत ने 15 मई को यह फैसला सुनाया. फैसले की कॉपी पढ़ते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार के शर्मा ने कहा कि सबूतों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत जयेश पुजारी और अफसर पाशा को दोषी ठहराती है. आपको बताते चलें कि केंद्रीय भूतल और सड़क परिवहन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी को धमाकने का यह मामला महाराष्ट्र के धंतोली पुलिस थाने में दर्ज किया गया था. 

बम से उड़ाने की दी थी धमकी

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बेलगावी की हिंदालगा सेंट्रल जेल से गडकरी के ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर फोन कर 100 करोड़ की रंगदारी मांगी थी. इसके साथ-साथ बम धमाके की धमकी भी दी थी. दोषी ठहराए गए अपराधियों ने कहा था कहा कि अगर यह पैसे नहीं दिए गए तो इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. जांच में पुलिस को मोबाइल नंबर, सिम कार्ड, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल मैसेज और गवाहों के बयान जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले. इसी जांच के दौरान कुछ प्रतिबंधित संगठनों और डी-गैंग से जुड़े लिंक भी सामने आने का दावा किया गया..

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जांच में पता चला है कि धमकी और जबरन वसूली से संबंधित संदेशों के लिए जेल के अंदर से अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया था. जांच के दौरान सिम कार्ड, सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन, मोबाइल संदेश और अन्य गवाहों के बयानों सहित तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए. पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने मजबूत केस लिखा और अदालत ने आज जयेश पुजारी और अफसर पाशा को दोषी ठहरा दिया.

अंजाम तक पहुंचा मामला

पुलिस ने ये दावा भी किया कि जांच के दौरान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और डी-गैंग नेटवर्क सहित प्रतिबंधित संगठनों से दोषियों के कथित संबंध सामने आए थे. मामले का एक अन्य आरोपी मोहम्मद शाकिर अभी तक फरार है. अदालत ने दोषियों को अलग-अलग धाराओं में 2 से 5 साल तक की सजा सुनाई है. हालांकि UAPA की धारा 20 के तहत दोनों को बरी कर दिया गया.

अदालत ने दोनों को कई धाराओं के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत दो से पांच साल तक कठोर कारावास की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. दोनों को यूएपीए की धारा 20 के तहत बरी कर दिया गया. अभियोजन पक्ष ने डेढ़ महीने के भीतर 64 गवाहों से पूछताछ की और अदालत के समक्ष तकनीकी, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत किए थे.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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