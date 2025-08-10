'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी, बता दिया मुंहतोड़ जवाब का रोडमैप

Nitin Gadkari News: भारत इस वक्त अमेरिका के अब तक के सबसे भारी टैरिफ का सामना कर रहा है. इस बीच, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर दादागिरी (bullying) करने वाले देश अपनी आर्थिक ताकत और तकनीकी की वजह से ये सब कर पा रहे हैं. बीजेपी नेता गडकरी ने शनिवार को नागपुर के विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट (वीएनआईटी) में बोलते हुए भारत से निर्यात बढ़ाने, इम्पोर्ट कम करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कहा. साथ ही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, 'जो लोग 'दादागिरी' कर रहे हैं, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से मज़बूत हैं और उनके पास तकनीक है. अगर हमें बेहतर तकनीक और संसाधन मिल जाएं, तो हम किसी पर दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि विश्व कल्याण सबसे अहम है.'

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 6 अगस्त को भारतीय वस्तुओं पर एक्स्ट्रा 25 फीसदी ड्यूटी लगाने का ऐलान किया, जिससे कुल टैरिफ 50 फीसदी हो गया है. इससे भारत अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा टैक्स लगाए जाने वाले ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक बन गया है, जहां कपड़ा और रत्न से लेकर दवाइयों और ऑटो पार्ट्स तक के क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इसी वजह से दोनों देशों के बीच तीखी कूटनीतिक दरार बन गई है, जिसमें अमेरिका ने व्यापार वार्ता स्थगित कर दी है और आगे और पाबंदी लगाने की चेतावनी दी है.

‘हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है'

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को संबोधित एक साफ संदेश में कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी पर काम करने वालों के कल्याण से कभी समझौता नहीं करेगा, भले ही इसके लिए उसे 'भारी कीमत चुकानी पड़े.'प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक प्रोग्राम में कहा, ‘हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है.'

भारत ने खाई ये कसम

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अमेरिका की जमकर आलोचना की. उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, 'कई लोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में बने उत्पाद और महंगे हो जाएं ताकि दुनिया उन्हें खरीदना बंद कर दे. लेकिन अब कोई भी ताकत भारत को एक बड़ी वैश्विक शक्ति बनने से नहीं रोक सकती.' भारत ने टैरिफ को 'अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण' करार दिया है और अपने हितों की रक्षा के लिए 'सभी जरूरी कार्रवाई करने' की कसम खाई है.