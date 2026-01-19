राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, BJP मुख्यालय में जुटेंगे देशभर के दिग्गज नेता

Advertisement
Hindi Newsदेशराष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, BJP मुख्यालय में जुटेंगे देशभर के दिग्गज नेता

Nitin Nabin Nomination: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नितिन नबीन आज यानी 19 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं.  नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच बीजेपी मुख्यालय में होगा. बताते हैं कि मुख्यालय में और क्या होने वाला है.

Jan 19, 2026, 08:00 AM IST
Nitin Nabin Nomination: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. नितिन नबीन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे. नामांकन की यह प्रक्रिया दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच होने वाली है. इस दौरान देशभर से बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है. आज का दिन इस चुनाव प्रक्रिया में बेहद अहम माना जा रहा है.

नामांकन के लिए कुल 30 सेट तैयार 
नामांकन के लिए कुल 30 सेट तैयार किए गए हैं. इनमें करीब 600 नेता प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर शामिल होंगे. इन प्रस्तावकों और अनुमोदकों में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होने वाला हैं.

जुटेंगे देशभर के दिग्गज नेता
बता दें कि पार्टी की ओर से यह भी तय किया गया है कि हर राज्य से 20 नेशनल काउंसिल मेंबर्स और 20 राज्य काउंसिल मेंबर्स की ओर से प्रस्ताव पेश किया जाएगा. ध्याने देने वाला बात ये हैं कि नामांकन के समय बीजेपी मुख्यालय में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता मौजूद रहेंगे. इससे यह तो साफ हो जाता है कि पार्टी नामांकन के इस मौके पर BJP अपनी एकजुटता और संगठन की मजबूती को दिखाना चाहती है.

नामांकन पत्रों की जांच
कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन का प्रोसेस पूरा होने के बाद शाम 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. इसके बाद शाम 5 बजे से 6 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय रखा गया है. शाम 6:30 बजे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी प्रेस को संबोधित करेंगे और पूरी स्थिति की जानकारी देने वाले हैं. इसके बाद 20 जनवरी 2026  को इसका अंतिम चरण होगा. इस दिन सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आधिकारिक घोषणा की जाएगी. साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो इसी समय मतदान भी कराया जाएगा.

बता दें, बिहार के रहने वाले नितिन नबीन पटना के बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले नितिन नबीन बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री थे. सूत्रों से पता चतला है कि नितिन नवीन के पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की काफी संभावनाएं हैं. इसका कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी वाला नेतृत्व इस पद के लिए उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में  हैं. 

