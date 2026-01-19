Advertisement
trendingNow13079863
Hindi Newsदेशमंगलवार से बीजेपी में नवीन युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये पांच बड़ी चुनौती

मंगलवार से बीजेपी में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये पांच बड़ी चुनौती

BJP New President: हनुमानजी के भक्त और 'कवन सो काज कठिन जग माहीं, जो नहिं होइ तात तुम पाहीं' जैसी चौपाइयों से प्रेरणा लेने वाले नितिन नबीन मंगलवार को दुनिया की सबसे बड़ी बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे जिनके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी होंगी. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगलवार से बीजेपी में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये पांच बड़ी चुनौती

BJP President Nitin Nabin: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इसके साथ ही उनका निर्विरोध चुना जाना भी तय हो गया. पार्टी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी. बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं. मंगलवार को बीजेपी के नए युवा अध्यक्ष का चुना जाना न सिर्फ नितिन नबीन बल्कि भगवा पार्टी के करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है.

देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने जा रहे नितिन नबीन हनुमानजी के भक्त हैं. नितिन नबीन अक्सर पटना स्थित हनुमान मंदिर में बजरंग बली के दर्शन करने जाते रहे हैं. कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान होते के बाद भी वो पटना के ऐतहासिक महावीर मंदिर गए थे. जहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर हनुमान जी से आशीर्वाद लिया था.

सब हनुमान जी की कृपा है- नितिन नबीन

पूजा के बाद नितिन नबीन ने कहा था कि यह सब हनुमान जी और राम जी की कृपा है और अब जो जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है, उसे पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ निभाना उनका दायित्व है. कार्यवाहक अध्यक्ष का ऐलान होने के बाद जब वो पहली बार दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली के कनाट प्लेस स्थित हनुमानजी के मंदिर में दर्शन करने गए. हनुमानजी बल और बुद्धि के दाता हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पांच बड़ी चुनौतियां

'कवन सो काज कठिन जग माहीं, जो नहिं होइ तात तुम पाहीं' ऐसे दोहे और चौपाइयों से प्रेरणा लेने वाले नितिन नबीन मंगलवार को दुनिया की सबसे बड़ी बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे जिनके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी होंगी. 

चुनौती नंबर 1
विधानसभा चुनाव 
पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी का में इसी साल चुनाव हैं.

चुनौती नंबर 2 
दक्षिण भारत में विस्तार
भागवत और अमित शाह ने शुरूआत कर दी है.

चुनौती नंबर 3 
महिला आरक्षण
पार्टी में 33% आरक्षण लागू कराना.

चुनौती नबंर 4
एक देश एक चुनाव
2029 के बाद ONOE के लिए पार्टी को तैयार करना.

चुनौती नंबर 5
नया नेतृत्व 
युवा नेताओं की फौज अविलंब तैयार करना.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

nitin NabinBJP president

Trending news

BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
nitin Nabin
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
dk Shivkumar
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
Punjab
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
CISF
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
karnataka
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
PM Modi
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
aap
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
समझिए 1.25 करोड़ लोग कितने तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस पर SC का बड़ा आदेश
Sir
समझिए 1.25 करोड़ लोग कितने तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस पर SC का बड़ा आदेश
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
Wings Of India
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
एक मंच पर होकर भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
Rahul Gandhi
एक मंच पर होकर भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?