TTT टेस्ट से निकले हैं नितिन, यह बीजेपी के मॉडल पर पीएम मोदी का 'नबीन प्रयोग' है

भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा, पांच बार के विधायक, जिसकी उम्र 50 साल से भी कम है उनको सबसे युवा बीजेपी प्रेसिडेंट और सभी राजनीतिक दलों में यंगेस्ट एवर नेशनल प्रेसिडेंट बनाकर ये बता दिया कि जो भी युवा संगठन के लिए मेहनत करता है, वह भाजपा के शीर्ष पद पर पहुंच सकता है. उसमें परिवार या किसी का समर्थन नहीं है. नितिन नबीन की जो नियुक्ति है वो मेरिट, संगठनात्मक क्षमता, कठिन परिश्रम, विनम्र स्वभाव, संगठन की विचारधारा को आगे रखने के कारण हुई है... भाजपा के एक प्रवक्ता ने ललकारते हुए एक टीवी चैनल पर यह बात कही. रविवार को जब से यह ऐलान हुआ है भाजपा के एक बार फिर चौंकाने जैसी बातें हो रही हैं लेकिन यह इससे भी कहीं आगे की बात है.

जी हां, यह भाजपा के चुनाव जीतने के मॉडल से तालमेल बनाता हुआ पीएम नरेंद्र मोदी का 'नबीन प्रयोग' ज्यादा दिखता है. खास बात यह है कि इस फैसले में किसी एक राज्य या कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज नहीं छिपा है, बिहार में वैसे भी चुनाव अभी-अभी हो चुके हैं. यह बिहार के ब्रेन का इस्तेमाल कर पूरे देश में कमल के बीजारोपण का प्रयोग है. ऐसे समय में जब सारी पार्टियां औसतन 60-70 साल के आसपास अध्यक्ष बनाती हैं, भाजपा ने अनुभवी युवा को कमान सौंपकर पार्टी का फ्यूचर बनाने की पहल की है. इस फैसले में ट्रिपल-टी टेस्ट की अहम भूमिका है.

- सबसे बड़ी बात है कि युवा नितिन का राजनीतिक करियर अनुभव पर खड़ा है. बिहार सरकार में वह कई बार मंत्री रहे.

- प्रशासनिक जिम्मेदार के साथ संगठनात्मक जुड़ाव भी बनाए रखा और उस हिसाब से काम करते रहे.

- पार्टी के भीतर उन्हें एक मास लीडर से ज्यादा 'संगठन का मजबूत आदमी' के तौर पर जाना जाता है.

- भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ उनका लंबा जुड़ाव और बूथ-लेवल पर लोगों को जुटाने और काडर मैनेजमेंट का उनका अनुभव बीजेपी के चुनाव जीतने के मॉडल से काफी मेल खाता है।

भाजपा का 'TTT' टेस्ट

अगर आपको लग रहा है कि नितिन नबीन को अचानक या एक - दो महीने में सोचकर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो आप गलत हैं. केंद्रीय लीडरशिप की उन पर नजर करीब तीन साल से थी. भाजपा ने उन पर कई टेस्ट पहले ही शुरू कर दिए थे. हां, पहला टी- टेस्ट उसी समय हो गया जब वह अनुराग ठाकुर के भाजयुमो अध्यक्ष रहते महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. इस दौरान पार्टी की टॉप लीडरशिप ने नितिन के एक से दूसरे राज्य का समन्वय और अभियान की संचालन क्षमता पर गौर किया. यह राष्ट्रीय स्तर के संगठन को लेकर नितिन का शुरुआती अनुभव था. और इस टेस्ट में वह सफल रहे.

नितिन नबीन का दूसरा टेस्ट

नितिन का दूसरा टेस्ट उस समय हुआ जब उन्हें 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई. यहां उनकी संगठनात्मक क्षमता और मजबूत हुई. ऐसे समय में जब ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की हार और भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की वापसी की भविष्यवाणी कर रहे थे, पार्टी ने निर्णायक जीत हासिल की. राज्य में बीजेपी प्रभारी के तौर पर नवीन ने ज्यादातर समय पर्दे के पीछे काम किया. खुद को खबरों में चमकाने की बजाय उन्होंने माइक्रो-प्लानिंग, उम्मीदवारों के समन्वय और संगठनात्मक अनुशासन पर फोकस कर पार्टी को चमकाया. आखिर में आए नतीजों ने पोल करने वालों को भी हैरान कर दिया. उसी समय पार्टी के भीतर एक शांत और प्रभावी चुनाव प्रबंधक के रूप में नितिन नबीन का उदय हो चुका था. पार्टी खासतौर से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को शायद ऐसे ही युवा चुनावी रणनीतिकार की तलाश थी.

तीसरा टेस्ट continues...

हां, पार्टी इस टेस्ट को जारी रखे हुए है. इसका नतीजा दीर्घकालिक होगा. अब तक देखा जाता था कि केंद्र के नेता को ही अध्यक्ष पद मिलता था, अब पटना से दिल्ली की नियुक्ति हुई है. बिहार के नेता का कद बढ़ने से राज्य में पार्टी की जमीन तो मजबूत बनेगी ही, भाजपा बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक के राज्यों को भी मैसेज दे सकेगी. अगले साल चुनाव हैं, इससे भाजपा के विशाल कार्यकर्ता समूह में जोश पैदा होगा.

यह गौर करना चाहिए कि भाजपा पहले से ही कार्यकारी अध्यक्ष वाले मॉडल पर चल रही है. 2019 में जेपी नड्डा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था तब अमित शाह भाजपा अध्यक्ष थे. अब नितिन नबीन की एंट्री हुई है जो पार्टी के भीतर एक भरोसेमंद चेहरा, विवादों से दूर साफ-सुथरी छवि वाले और गुटबाजी के बजाय काम पर ध्यान केंद्रित करने वाले शख्स के रूप में जाने जाते हैं. यह फैसला कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भी बड़ा मैसेज है. भाजपा युवा नेतृत्व का मुद्दा चुनावों में भी लेकर जाएगी, कांग्रेस कुछ फैसला न ले सकी तो कम से कम जवाब जरूर तैयार रखना होगा क्योंकि युवा नेतृत्व से ही युवा जुड़ने वाला है.

