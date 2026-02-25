'भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल, करते हैं घटिया राजनीति...' नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना

Nitin Nabin On Congress: भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी पर विदेश यात्राओं के दौरान भारत विरोधी तत्वों से मिलने का आरोप लगाया. नबीन ने नेहरू-गांधी परिवार पर भी राष्ट्रीय हितों से समझौता करने और विदेशी प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया है.
Trending Photos
Nitin Nabin: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बुधवार को कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि यह परिवार राष्ट्रीय हितों की बजाय व्यक्तिगत और विदेशी हितों को प्राथमिकता देता रहा है. नबीन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें विदेशी शक्तियों की कठपुतली करार दिया.
मीडिया से बातचीत में नितिन नबीन ने दावा किया कि नेहरू-गांधी परिवार लंबे समय से समझौता मिशन चला रहा है. उन्होंने कहा कि परिवार ने हमेशा देश की जनता से समझौता कर अपने हितों की रक्षा की है. नबीन ने आरोप लगाया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में तिब्बत में भारत के अधिकार चीन को सौंप दिए थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि विदेशी शक्तियों के साथ कांग्रेस के रिश्ते रहे हैं और अतीत में चुनाव अभियानों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं.
भाजपा अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि रक्षा सौदों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया. हालांकि इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से पहले भी खंडन किया जाता रहा है. नबीन ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान राष्ट्रीय हितों से समझौता किया गया और विदेशी वित्तपोषण के जरिए निर्णयों को प्रभावित किया गया.
नितिन नबीन ने 2004 से 2014 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के दौर का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) के माध्यम से सुपर पीएम की तरह काम किया और एक समानांतर सरकार चलाई. उनका दावा था कि इस व्यवस्था के जरिए आधिकारिक मंत्रिमंडल को दरकिनार किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री के अधिकार कमजोर किए गए. नबीन ने यह भी आरोप लगाया कि उसी अवधि में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी सरकार से धनराशि मिली.
ये भी पढ़ें: PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल; याद दिलाई 1981 वाली घटना
भाजपा अध्यक्ष ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को भी मुद्दा बनाया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात करते हैं और उनके प्रभाव में देश के भीतर राजनीति करते हैं. नबीन के अनुसार, विपक्ष के नेता का आचरण राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं है. नबीन ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं और उनके इशारे पर भारत में घटिया राजनीति करते हैं. हालांकि कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.