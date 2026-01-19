नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभाना चाहती है भाजपा? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष; अबतक इन बड़े नेताओं को मिला यह पद

Nitin Nabin BJP National Youth President: भाजपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के तौर पर 45 साल के नितिन नबीन को चुना है. वह इस पद को ग्रहण करने वाले सबसे कम उम्र के भाजपा नेता हैं. कांग्रेस में यह पद 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल रहे हैं.
BJP President: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर पार्टी सांसद अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को चुने जाने के फैसले पर कहा कि यह केवल भाजपा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि यह फैसला पीएम मोदी की ओर से देश की जेन जी पीढ़ी को मजबूत संदेश है. उन्होंने कहा कि नितिन नबीन जैसे युवा और अनुभवी नेता पार्टी को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे.
अनुराग ठाकुर ने भाजपा अध्यक्ष पद के नामांकन प्रक्रिया पर कहा,' नितिन नबीन को भाजपा अध्यक्ष चुनने का भाजपा का फैसला न केवल पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है. यह प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जेन जी को राजनीति में शामिल होने का एक बड़ा संदेश है. आगामी चुनावों में हम नितिन नबीन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता हमें जीत दिलाने में सहायक होगी.'
नितिन नबीन को भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा,' इससे देशभर के राजनेताओं और राजनीतिक दलों को यह संदेश जाता है कि भाजपा में ही एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर से उठकर ऊंचाइयों तक पहुंचता है, जबकि कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति के कारण यह असंभव है. प्रधानमंत्री और नितिन नबीन के नेतृत्व में देशभर में होने वाले चुनावों में मिलकर चौके-छक्के लगाएंगे.' उन्होंने आगे कहा,' बंगाल में TMC पहले ही हार चुकी है. ये कैसा मुख्यमंत्री है जिसे संविधान का कोई सम्मान नहीं है. बंगाल पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां संघीय ढांचा नहीं है और संविधान का सम्मान नहीं किया जाता, लेकिन वहां का हिंदू समुदाय इस बार TMC को हरा देगा.'
बता दें कि भाजपा ने आलाकमान ने 45 साल की उम्र में नितिन नबीन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है. वह पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नेता हैं. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में वर्तमान समय में 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.
|
क.सं.
|
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
|
पद ग्रहण करने का साल
|
पद ग्रहण करते समय उम्र
|
1
|
अटल बिहारी वाजपेयी
|
1980
|
56
|
2
|
लालकृष्ण आडवाणी
|
1986, 1993, 2004-2005
|
59
|
3
|
डॉ मुरली मनोहर जोशी
|
1991
|
57
|
4
|
कुशाभाऊ ठाकरे
|
1998
|
75
|
5
|
बंगारू लक्ष्मण
|
2000
|
61
|
6
|
के जना कृष्णमूर्ति
|
2001
|
72
|
7
|
एम वेंकैया नायडू
|
2002
|
52
|
8
|
राजनाथ सिंह
|
2005, 2013
|
54
|
9
|
नितिन गडकरी
|
2010
|
52
|
10
|
अमित शाह
|
2014
|
49
|
11
|
जे पी नड्डा
|
2020
|
59
|
12
|
नितिन नबीन
|
2025
|
45
नितिन नबीन मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखते हैं. वह पूर्वी भारत से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले पहले नेता हैं. इससे साफ है कि भाजपा केवल हिंदी पट्टी या साउथ नहीं बल्कि बिहार, ओडिशा, बंगाल और असम समेत नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है.
