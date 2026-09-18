/‘नशा मुक्त पंजाब’ पर जोर: बीजेपी अध्यक्ष के पठानकोट दौरे के बीच बिट्टू के काफिले पर हमले से गरमाया माहौल, AAP पर आरोप

पंजाब के युवाओं में नशे की लत कई सालों से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है. 2027 के चुनाव से पहले एक बार फिर से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों नशे को जड़ से मिटाने के लिए आक्रामक रूप से काम करने का दावा किया है. बीजेपी की तैयारियों की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार की दोपहर पठानकोट के माधोपुर स्थित श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्थल से हरी झंडी दिखाकर 'नशा मुक्त पंजाब' यात्रा को रवाना किया. इस दौरान पंजाब बीजेपी की पूरी लीडरशिप वहां मौजूद रही.
18 से 30 सितंबर तक चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राएं’ निकाली जाएगी. 20 सितंबर को फाजिल्का और 21 सितंबर को बठिंडा (तलवंडी साबो) से अन्य यात्राएं शुरू होंगी. ये यात्राएं पंजाब को नशामुक्त और भयमुक्त बनाने के संकल्प को और मजबूत करेंगी.
BJP ने नशा मुक्त पंजाब यात्रा के लिए नारा — ‘भाजपा दा नारा, नशा मुकाना सारा’ दिया है. 13 दिन तक चलने वाली चारों यात्राएं करीब 4,000 किलोमीटर का सफर तय कर सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेंगी और 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होंगी. यात्रा के समापन पर होने वाली रैली को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे.
केंद्र की मोदी सरकार बड़े आक्रामक रूप से ड्रग्स माफिया को जड़ से उखाड़ने के लिए कई एजेंसियों के जरिए एक साथ काम कर रही है. इस नशे के सौदागरों का समूल नाश करने के लिए ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के बीच भी चर्चा हो चुकी है. दिल्ली-मुंबई से लेकर सीमावर्ती पंजाब, असम तक और जम्मू-कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गुजरात के खूबसूरत समुद्री तटों तक ड्रग्स माफिया की खाल उधेड़ी जा रही है. इसलिए बीजेपी यहां मान सरकार के मॉडल से अपने मॉडल को बेहतर बताकर जनता का दिल जीतने की कोशिश कर सकती है.
नितिन नवीन ने इस मौके पर कहा, 'मेरा मानना है कि पंजाब के युवाओं को नशे की लत में धकेल दिया गया, इसलिए वो पूरी तरह दिशाहीन हो गए. उन्हें गलत रास्ते पर जाने दिया गया. राजनीतिक दलों ने ड्रग्स के मुद्दे का इस्तेमाल बस सत्ता हासिल करने के लिए किया. सत्ता में आने के बाद ड्रग्स के कारोबार को महज एक बिजनेस या मुनाफा कमाने का जरिया मानकर चुप्पी ओढ़ ली गई. बीजेपी की सरकार आने पर एक भी ड्रग्स माफिया नहीं बचेगा.'
BJP नेता तरुण चुघ ने कहा, 'युवाओं की हालत में सुधार नहीं आया इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो भगवंत मान की सरकार है. नितिन नबीन जी की रैली को अभियान बनाकर बीजेपी पंजाब को नशा मुक्त बनाने की रणनीति बनाएगी. बीजेपी ही पंजाब को गैंगस्टर मुक्त भय मुक्त बनाएगी.'
आप के नेताओं ने बताया कि आम आदमी पार्टी 20 सितंबर से बड़े पैमाने पर डोर टू डोर प्रोग्राम करेगी. उनका कहना है कि इस दौरान सभी वर्कर और बड़े नेता घर-घर जाएंगे. पंजाब में लंबे समय से प्रवास कर रहे एक नेता ने कहा कि AAP की सरकार ने पंजाब की जवानी को बचाने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी. नौजवान, व्यपारी और महिलाएं सभी सरकार से खुश हैं.
बीजेपी की यह रैली शुरू होने से पहले बटाला के पास केंद्र की मोदी सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाया है कि उनके काफिले पर अंडे और पत्थर फेंके गए तथा कुछ वाहनों के शीशे टूटे. उन्होंने इस हमले के पीछे AAP से जुड़े लोगों का हाथ बताया है. हालांकि 'आप' के नेताओं आरोपों से इनकार किया है.