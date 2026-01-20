मैं कार्यकर्ता और आप मेरे बॉस... नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बोले पीएम मोदी

Nitin Nabin: नितिन नबीन ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला. वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी. इस दौरान पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया. पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट चुने जाने पर नितिन नबीन को दिल से बधाई देता हूं. पीएम मोदी ने कहा कि आज से नितिन नबीन मेरे बॉस हैं और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं. पिछले कई महीनों से संगठन की सबसे छोटी यूनिट से लेकर नेशनल प्रेसिडेंट के चुनाव तक पूरी प्रक्रिया 100 परसेंट लोकतांत्रिक तरीके से पूरी की गई है. आज, यह प्रक्रिया सही और औपचारिक तरीके से पूरी हो गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भव्य संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक विश्वास, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतीक है. मैं इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए देश भर के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल से बधाई देता हूं... हमारा नेतृत्व परंपरा से निर्देशित है, अनुभव से समृद्ध है और जनसेवा और राष्ट्रसेवा की भावना से संगठन को आगे बढ़ाता है.

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की सेवा हमेशा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है. हमने सत्ता को मौज-मस्ती का जरिया नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है और इसीलिए BJP पर लोगों का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है. अगर सिर्फ पिछले 11 सालों की बात करें, तो BJP का सफर जनता का भरोसा जीतने का एक शानदार सफर रहा है. पिछले 11 सालों में BJP ने अपनी ताकत से हरियाणा, असम, त्रिपुरा और ओडिशा में पहली बार सरकारें बनाई हैं. पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में BJP लोगों की एक बड़ी आवाज बनकर उभरी है.

देश बीजेपी का सुशासन और विकास का मॉडल देख रहा है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बीजेपी शासन करने वाली पार्टी भी है. आजादी के बाद देश ने शासन के अलग-अलग मॉडल देखे हैं. कांग्रेस का वंशवादी राजनीति का मॉडल, लेफ्ट का मॉडल, क्षेत्रीय पार्टियों का मॉडल, अस्थिर सरकारों का दौर... लेकिन आज देश बीजेपी का स्थिरता, सुशासन और विकास का मॉडल देख रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि इसका ताजा उदाहरण हमारा महाराष्ट्र है. हाल ही में हुए मेयर और पार्षद चुनावों के नतीजे अभूतपूर्व हैं. महाराष्ट्र की लोकल बॉडीज में बीजेपी नंबर वन पार्टी बनकर उभरी है. 29 बड़े शहरों में से 25 शहरों के लोगों ने बीजेपी-एनडीए को चुना है. चुने गए सभी पार्षदों में से 50% बीजेपी के हैं. इसी तरह, केरल में भी अब बीजेपी के पास लगभग सौ पार्षद हैं. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, मेयर चुनावों में लोगों ने 45 साल बाद लेफ्ट से सत्ता छीन ली और बीजेपी पर भरोसा जताया. मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में केरल के लोग बीजेपी को जरूर मौका देंगे.

सालों तक बीजेपी को अलग-थलग रखा गया: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक और बड़ी चुनौती शहरी नक्सलवाद है. शहरी नक्सलवाद का दायरा इंटरनेशनल होता जा रहा है. अगर वे साल में एक-दो बार भी मोदी के बारे में कुछ पॉजिटिव ट्वीट कर दें, या टीवी पर कुछ पॉजिटिव कह दें, या अखबार में कुछ पॉजिटिव लिख दें, तो कुछ पत्रकार उन्हें इतना बेइज्जत करते हैं कि उन्हें परेशान किया जाता है और अछूत बना दिया जाता है. उन्हें चुप करा दिया जाता है ताकि वे फिर कभी बोल न सकें. यही शहरी नक्सलवाद का तरीका है. सालों तक उन्होंने बीजेपी को अलग-थलग रखा और पूरे देश में हमारे साथ अछूतों जैसा बर्ताव किया. अब देश इन शहरी नक्सलियों की हरकतों को समझ रहा है. शहरी नक्सली लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं.

देश डेमोग्राफिक असंतुलन का कर रहा सामना: पीएम मोदी

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज देश अवैध प्रवासियों और उनसे होने वाले डेमोग्राफिक असंतुलन का सामना कर रहा है. दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली देश भी अपनी सीमाओं के अंदर अवैध प्रवासियों की जांच कर रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं और उन्हें वापस भेज रहे हैं. और दुनिया उनसे यह सवाल नहीं करती कि 'आप इन अवैध प्रवासियों को क्यों वापस भेज रहे हैं? आप तो लोकतंत्र का झंडा लहरा रहे थे. आप तो दुनिया के शासकों की तरह व्यवहार कर रहे थे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अवैध प्रवासियों को स्वीकार नहीं करता. भारत भी अवैध प्रवासियों को हमारे गरीबों और हमारे युवाओं के अधिकार छीनने की इजाजत नहीं दे सकता. अवैध प्रवासी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं. उनकी पहचान करना और उन्हें उनके देशों में वापस भेजना बहुत जरूरी है. इसके अलावा, हमें उन राजनीतिक पार्टियों को भी अपनी पूरी ताकत से बेनकाब करना चाहिए जो वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध प्रवासियों को बचा रही हैं या उनका बचाव कर रही हैं. हमें उन्हें जनता के सामने बेनकाब करना चाहिए.

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे (कांग्रेस) रिव्यू नहीं करते, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे और गिरावट के कारणों की गहराई में जाएंगे तो उसी परिवार पर सवाल उठेंगे जिसने कांग्रेस पार्टी को बंधक बना रखा है. इसीलिए वे बहाने बनाते रहते हैं. उन्होंने अपनी गिरावट के असली कारणों का पता लगाने का साहस खो दिया है. दूसरी ओर, बीजेपी है. हम जीत और हार दोनों के बाद रिव्यू करते हैं. मैं आपको फिर से महाराष्ट्र चुनाव नतीजों का उदाहरण दूंगा.

पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में, हमने नगर निगम चुनाव जीतने के बाद जश्न में खुद को शामिल नहीं किया; बल्कि, मैं अभी पढ़ रहा था कि हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने उसी दिन से आने वाले पंचायत चुनावों की तैयारी के लिए बैठकें शुरू कर दी थीं. मुझे याद है 2002 में, हमने शानदार जीत हासिल की थी. पूरे गुजरात में खुशी और जश्न का माहौल था. नेशनल मीडिया भी वहां मौजूद था. शहरी नक्सली भी बड़ी संख्या में आए थे. वे मेरी हार का जश्न मनाना चाहते थे, इसलिए वे हर तरह की चीजें ढूंढ रहे थे, और मैं एक मीटिंग में बैठा था, और वे बहुत हैरान थे कि इतना बड़ा जश्न चल रहा था, और यहां यह मुख्यमंत्री था जो चुनाव नतीजे घोषित होने के दिन एक मीटिंग में बैठा था. और मैं क्या कर रहा था? मैं ऑफिस में एक मीटिंग कर रहा था, और मैंने पूछा, ठीक है, मुझे बताओ, हम इतनी बुरी तरह से क्यों हारे? यह है बीजेपी, जो जीत का जश्न मनाते हुए भी, लगातार अपनी कमियों का रिव्यू करती है और उन कमियों को दूर करने के लिए हर पल का इस्तेमाल करती है. लोकतंत्र में, हम सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि हम इस स्वस्थ परंपरा, इस समर्पण को आगे बढ़ाएं. हमें याद रखना चाहिए कि इस देश में केवल वही लोग आगे बढ़ेंगे जो कांग्रेस पार्टी की बुराइयों से बचेंगे.