Nitin Nabin working president BJP: BJP द्वारा 45 वर्षीय नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, साथ ही ये देश की राष्ट्रीय पार्टी के इतने ऊंचे पद के नेतृत्व में शामिल होने वाले सबसे युवा नेताओं में से एक हैं.
Age of Indian political party chiefs: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे युवा नेता हैं। साथ ही, वह देश की मुख्य राजनीतिक पार्टियों में से भी सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं.
नितिन नबीन की आयु 45 साल है, और वह पांच बार विधायक रह चुके हैं. बिहार सरकार में वह कई बार मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने सरकार में मिली जिम्मेदारी के साथ ही संगठन के दायित्वों का भी निर्वहन सफलतापूर्वक किया है.
बड़े दलों के प्रमुखों की उम्र
जब हम भारत की बड़ी पार्टियों के प्रमुखों की उम्र देखते हैं, तो साफ पता चलता है कि देश के राजनीतिक नेतृत्व की उम्र में बहुत बड़ा फर्क है.
भारत की बड़ी पार्टियों के प्रमुखों की उम्र-
भाजपा (कार्यकारी अध्यक्ष)
नाम-नितिन नबीन
वर्तमान उम्र-45,
पदभार संभालने के समय उम्र-45
पदभार ग्रहण-दिसंबर 2025
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
नाम-मल्लिकार्जुन खड़गे
वर्तमान उम्र-83
पदभार संभालने के समय उम्र-80
पदभार ग्रहण-अक्टूबर 2022
तृणमूल कांग्रेस (TMC)
नाम-ममता बनर्जी
वर्तमान उम्र-70
पदभार संभालने के समय उम्र-42
पदभार ग्रहण-1998
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद गुट)
नाम-शरद पवार
वर्तमान उम्र-85
पदभार संभालने के समय उम्र-58
पदभार ग्रहण-1999
राष्ट्रीय जनता दल (RJD)
नाम-लालू प्रसाद यादव
वर्तमान उम्र-77
पदभार संभालने के समय उम्र-49
पदभार ग्रहण-1997
बीजू जनता दल (BJD)
नाम-नवीन पटनायक
वर्तमान उम्र-79
पदभार संभालने के समय उम्र-51
पदभार ग्रहण-1997
बहुजन समाज पार्टी (BSP)
नाम-मायावती
वर्तमान उम्र-69
पदभार संभालने के समय उम्र-47
पदभार ग्रहण-2003
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK)
नाम-एमके स्टालिन
वर्तमान उम्र-72
पदभार संभालने के समय उम्र-65
पदभार ग्रहण-2018
AIADMK
नाम-एडप्पादी के पलानीस्वामी
वर्तमान उम्र-71
पदभार संभालने के समय उम्र-68
पदभार ग्रहण-2023
शिवसेना (शिंदे गुट)
नाम-एकनाथ शिंदे
वर्तमान उम्र-61
पदभार संभालने के समय उम्र-58
पदभार ग्रहण-2022
शिवसेना (उद्धव गुट)
नाम-उद्धव ठाकरे
वर्तमान उम्र-65
पदभार संभालने के समय उम्र-52
पदभार ग्रहण-2013
आम आदमी पार्टी (AAP)
नाम-अरविंद केजरीवाल
वर्तमान उम्र-57
पदभार संभालने के समय उम्र-44
पदभार ग्रहण-2012
समाजवादी पार्टी (SP)
नाम-अखिलेश यादव
वर्तमान उम्र-52
पदभार संभालने के समय उम्र-43
पदभार ग्रहण-2017
नितिन नबीन का इतना ऊंचा पद पाना क्यों जरूरी है?
ऊपर दी गई सूची से साफ पता चलता है कि भारत की ज्यादातर पार्टियों की कमान 70 या 80 साल के नेताओं के हाथ में है, जिनमें से कई दशकों से शीर्ष पद पर बने हुए हैं. इसी कारण से भारत में, नितिन नबीन का 45 साल की उम्र में इतना बड़ा पद हासिल करना, एक असामान्य या हैरानी वाली बात है.
भाजपा की सोच
वहीं इस नियुक्ति में भाजपा की दोहरी सोच हो सकती है, जैसे एक तरफ, यह दिखाता है कि अनुभवी नेताओं की देखरेख में संगठन का काम बिना रुकावट चलता रहेगा, वहीं दूसरी तरफ, यह पार्टी की राष्ट्रीय शक्ति संरचना में युवा चेहरों को शामिल करने का प्रयास भी कर रहे हैं. इस नियुक्ति के बाद अब राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह कदम पार्टी के भीतर एक गहरी पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत है, या फिर यह केवल दिखाने के लिए की गई एक नियुक्ति है.
