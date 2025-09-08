अदालत से झूठ बोलकर 54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी? SC ने दिया झटका

Interim bail DP yadav son Vikas Yadav: 2002 के चर्चित नितीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की सजा काट रहे विकास यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. 54 साल के विकास ने मां की बीमारी का हवाला देकर अंतरिम जमानत हासिल की लेकिन जेल से बाहर आकर उन्होंने 28 साल की हर्षिका यादव से शादी कर ली. इस शादी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि नितीश की मां नीलम कटारा ने दावा किया कि विकास ने अदालत से झूठ बोलकर जमानत ली. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी और दिल्ली हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है. अब समझते हैं पूरा मामला.

विकास यादव को लगा झटका

हिंदुस्तान टाइम्‍स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें पहले दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है. विकास यादव फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उनकी जमानत मंगलवार को खत्म हो रही है. कोर्ट ने उनकी मां की बीमारी और शादी के आधार पर जमानत बढ़ाने से इनकार किया है.

अब जानें क्या है नितीश कटारा हत्याकांड?

विकास यादव जो पूर्व मंत्री डीपी यादव के बेटे हैं, उन्हें 2002 में नितीश कटारा की हत्या का दोषी ठहराया गया था. नितीश का अपनी बहन भारती यादव से प्रेम संबंध था, जिसका विकास और उनके परिवार ने विरोध किया था. गाजियाबाद में एक शादी समारोह से नितीश को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग माना और विकास को 25 साल की सजा सुनाई थी. तबसे विकास यादव जेल में थे.

जमानत और शादी का विवाद

इसके बाद विकास को अप्रैल 2024 से मां की बीमारी के आधार पर कई बार अंतरिम जमानत मिलती रही. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं, जिसके चलते जमानत बढ़ाई गई. लेकिन जुलाई 2025 में उनकी सगाई और 5 सितंबर को गाजियाबाद में हर्षिका यादव से शादी ने सवाल खड़े कर दिए हैं. इसको लेकर नीलम कटारा के वकील वृंदा भंडारी ने कोर्ट में तस्वीरें पेश कर दावा किया कि विकास की शादी पहले ही हो चुकी थी और यह सगाई की तस्वीरें नहीं हैं. हवन कुंड और शादी के जोड़े की मौजूदगी ने इन तस्वीरों को संदिग्ध बनाया हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट से झटका

सोमवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने विकास की जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यादव के वकील से कहा कि चूंकि मामला पहले से ही दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए शीर्ष अदालत द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करना उचित नहीं है. विकास के वकील एस गुरुकृष्ण कुमार ने चार दिन की मोहलत मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया.

शादी का विवाद

विकास यादव की शादी की तस्वीरें उनके परिवार ने जारी की हैं, जिससे नीलम कटारा की आशंका की पुष्टि हुई है. नीलम ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी जांच की मांग की थी. विकास की पत्नी हर्षिका फिरोजाबाद की रहने वाली हैं और 28 साल की हैं. उन्होंने शिकोहाबाद से स्नातक किया और वर्तमान में एमसीए कर रही हैं. उनके पिता उदयराज सिंह शिकोहाबाद के एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं.

नीतीश कटारा हत्याकांड की कहानी

नीतीश कटारा एक आईएएस अधिकारी के बेटे थे और उनकी दोस्ती डीपी यादव की बेटी भारती यादव से थी. यह दोस्ती विकास और उनके चचेरे भाई विशाल यादव को पसंद नहीं थी. 2002 में नीतीश का अपहरण और हत्या कर दी गई. 2008 में ट्रायल कोर्ट ने विकास और विशाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा. इस मामले में सुखदेव पहलवान को भी 20 साल की सजा मिली थी, जिन्हें इस साल रिहा कर दिया गया.

क्या जाना होगा जेल?

विकास यादव को अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना होगा. नीलम कटारा के वकील ने दावा किया है कि विकास ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की. इस बीच, डीपी यादव भी अपने बेटे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. नीलम कटारा के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं, अगर हाईकोर्ट में फैसला विकास यादव के पक्ष में नहीं आया तो विकास को जेला जाना पड़ सकता है.