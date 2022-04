क्या CM की कुर्सी छोड़ राज्य सभा जाएंगे नीतीश कुमार? JDU ने दिया जवाब

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि वह किसी दिन राज्य सभा (Rajya Sabha) जाना चाहते हैं. इसके बाद से कई अटकलें लगाई जाने लगी हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीतीश कुमार को राज्य सभा भेजकर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है. हालांकि अब नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने इस मामले में सफाई दी है और इसे अफवाह बताया है.

बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने इसे अफवाह बताया. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'मैं इस अफवाह से हैरान हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य सभा जाने पर विचार कर रहे हैं. यह शरारती अफवाह है और सच्चाई से बहुत दूर है. नीतीश कुमार के पास बिहार की सेवा करने का जनादेश है और मुख्यमंत्री के रूप में पूरे कार्यकाल के लिए ऐसा करना जारी रखेंगे. वह कहीं नहीं जा रहे हैं.'

संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने आगे कहा, 'नीतीश कुमार 2020 के बिहार विधान सभा चुनाव में एनडीए का चेहरा थे और लोगों ने इस गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए वोट किया. लोगों की सेवा करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता और बिहार को बदलने की क्षमता पवित्र है. मैं सभी से इस तरह के दुष्प्रचार से दूर रहने का आग्रह करता हूं, जिससे बहुत कम लाभ होगा.'

Shri Nitish Kumar was the face of the NDA in 2020 Bihar Assembly elections, and people voted this alliance to power.

His unwavering commitment to serve people & ability to transform #Bihar are sacrosanct. I urge all to desist from such propaganda, which shall yield little.

— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) April 1, 2022