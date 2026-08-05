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पीएम मोदी के बाद लोकसभा स्पीकर से मिले नीतीश कुमार, राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है. इससे पहले नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 05, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:49 PM IST
पीएम मोदी के बाद लोकसभा स्पीकर से मिले नीतीश कुमार, राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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