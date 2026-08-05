/पीएम मोदी के बाद लोकसभा स्पीकर से मिले नीतीश कुमार, राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल

बिहार के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने बुधवार (05 अगस्त) को नई दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की. नीतीश कुमार ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. हालांकि, किन मुद्दों को लेकर यह मुलाकात हुई है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है.
दरअसल, इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. ओम बिरला से मुलाकात से पहले नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है, जब बिहार की राजनीति में हाल के घटनाक्रमों को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है.
हालांकि, कई राजनीतिक जानकारों ने इस बैठक को सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस बैठक के संबंध में भी कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी.
आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के कार्यालय कक्ष में उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। @ombirlakota pic.twitter.com/003wXHgBao
— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 5, 2026
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और नीतीश कुमार की मुलाकात को राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है. संसद भवन में हुई इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, JDU की ओर से इसे पूरी तरह औपचारिक और शिष्टाचार मुलाकात बताया गया.
गौरतलब है कि हाल में ही संपन्न हुए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. इस सीट पर करीब 30 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है.इस उपचुनाव में मिली शिकस्त के बाद राज्य की राजनीति में कई तरह की हलचल देखने को मिल रही है.
इसके ठीक बाद से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की दिल्ली में लगातार हो रही शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातों पर राजनीतिक दलों और विश्लेषकों की नजर बनी हुई है. (इनपुट- आईएएनएस)