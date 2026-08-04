/पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, क्या बांकीपुर चुनाव में हार पर हुआ मंथन?

Modi Nitish meeting: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की है इस दौरान उनके साथ जेडीयू नेता संजय झा भी मौजूद थे. अभी इस मुलाकात पर बीजेपी या जेडीयू की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते में जैसे ही दोनों मुलाकात की खबर सामने आई, दिल्ली से लेकर बिहार तक की सियासी गली में तरह-तरह चर्चाओं का बाजार गर्मा गया.
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जो दशकों से बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, ये सीट1995 से लगातार बीजेपी के पास थी. पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में उनके बेटे और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे. खुद नितिन नवीन इस सीट से विधायक थे, इसलिए इस हार को सामान्य घटनाक्रम नहीं माना जा सकता है.
उपचुनाव में मिली हार को न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बल्कि एनडीए के भीतर गंभीर सुगबुगाहट शुरू कर दी है. भले ही ये महज एक सीट की हार हो, लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के नेताओं का मानना है कि ये सिर्फ चुनावी हार नहीं, बल्कि इसमें जनता द्वारा दिया गया एक संदेश भी है.
इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से तस्वीरें जारी की गईं. जिसमें लिखा था कि राज्य सभा सांसद नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की.
Rajya Sabha MP Shri @NitishKumar Ji met PM @narendramodi earlier today. pic.twitter.com/46tXIpvCtr
— PMO India (@PMOIndia) August 4, 2026
सीएम नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले विधायक अनंत कुमार ने दो टूक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होते तो इस हार का मुंह न देखना पड़ता. अनंत कुमार ने कहा, 'नीतीश कुमार को जिस तरह हटाया गया, उससे बिहार के लोग बीजेपी से नाराज हैं.'
वहीं, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी आलाकमान से इतर अन्य नेता बांकीपुर की हार पर या तो चुप्पी साधे हैं या नपे-तुले शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद जनसुराज नेता पीके ने सहज भाव में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा, 'सीएम से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है. किसी काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार का विकास हो. ये बांकीपुर की जनता की जीत है. ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं था. बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक संदेश दिया है. बिहार की जनता ये चाहती है कोई अच्छा व्यक्ति मुख्यमंत्री हो. बिहार में शिक्षा हो, रोजगार हो और लोगों को पलायन ना करना पड़े.'