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Hindi NewsExplainerहम वहां का छोड़कर... फिर संसद में लौटे नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से ही क्यों भिड़ गए थे?

हम वहां का छोड़कर... फिर संसद में लौटे नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से ही क्यों भिड़ गए थे?

20 साल बिहार जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली लौट आए हैं. पहले वह संसद में ही थे. पहली बार 1989 में बाढ़ से लोकसभा चुनाव जीते. मंत्री रहे. 2000 में सीएम बने. आगे 2005 से बिहार मतलब नीतीशे कुमार हो गया. 2000 के दशक में उनके तेवर अलग थे. संसद में वह पीएम से भी भिड़ जाते थे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:47 AM IST
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नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

हम वहां का छोड़ करके, यहां का करेंगे. यहीं रहेंगे. 3-4 दिन के बाद वहां कर देंगे. नया लोगों को कर देंगे... यह कहते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर संसद में लौट आए हैं. भाजपा को पहली बार बिहार का ताज मिलने वाला है. इस बात की चर्चा खूब है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा? इधर, नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा में बैठेंगे. दो दशक पहले बिहार का मुख्यमंत्री बनने से पहले वह कई बार लोकसभा के लिए चुने गए थे. तब उनके तेवर अलग ही थे. वह प्रधानमंत्री से भी भिड़ जाते थे. 

पुराने वीडियो देखेंगे, तो अटल-आडवाणी के दौर में वह लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर भी बैठे दिखते हैं. कई बार लोकसभा में तीखी नोकझोंक होती, तो कभी हंसी-ठिठोली करते. एक ऐसा ही किस्सा तत्कालीन प्रधानमंत्री आईके गुजराल के समय का है. लोकसभा चल रही थी. लालू यादव की चर्चा हो रही थी, नीतीश कुमार कुछ बोले और पीएम ने टोक दिया. फिर क्या था, नीतीश कुमार लाल हो गए. 

पीएम ने कह दिया, आप हर वक्त परेशना क्यों?

पीएम गुजराल ने नीतीश कुमार से सवाल पूछने के लहजे में कहा कि आप हर वक्त परेशान क्यों रहते हैं? लालू के साथ आपका पर्सनल ... है, मुझे मालूम है. लालू आपके मेहरबान थे, लालू आपके लीडर थे, लालू आपके गाइड थे, मुझे मालूम है. आप इतने परेशान क्यों है? सत्तापक्ष के सदस्य ठहाका लगाकर हंसने लगे. नीतीश कुमार खड़े हुए और बोले, प्रधानमंत्री जी... प्रधानमंत्री जी आपको यह शोभा नहीं देता. आप वहां किस स्थिति में थे... आप जैसे बोल रहे हैं... आप राज्यसभा में कैसे आए, अगर यह हम बता दें तो...

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नीतीश के हमले पर्सनल होने लगे, तो स्पीकर खड़े हो गए. उन्होंने नीतीश कुमार को बैठने के लिए कहा, लेकिन नीतीश बाबू पीएम पर सवाल दागते रहे. काफी देर तक हंगामा चलता रहा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हैं, तो कुछ भी बोल देंगे, जवाब देने का मौका नहीं देंगे? 

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गरम हो गया माहौल

जब तक नीतीश कुमार खड़े होकर बोलते रहे, पीएम गुजराल भी खड़े रहे और उनके चुप होने का इंतजार करते रहे. दरअसल, उस समय पीएम भ्रष्टाचार रोकने पर ध्यान देने की बात कर रहे थे. गुजराल ने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक लाइफ में है, वो मंत्री हो या सीएम... जिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगें, उसे स्वैच्छिक रूप से पद छोड़ देना चाहिए. यह वो दौर था, जब लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला जोर शोर से उठा था. सवाल उठे तो पीएम ने कहा कि सीबीआई कानून के दायरे में अपना काम कर रही है. हमारी सरकार किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रही है. 

आईके गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक देश के 12वें पीएम रहे. 

पढ़ें: सांसद बनने दिल्ली चले नीतीश कुमार, बिना इस्तीफा दिए बनेंगे आज के 'गिरिधर गमांग'

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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