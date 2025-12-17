अपना असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले CM उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकी हैं ऐसा

Omar Abdullah on Nitish Kumar Muslim Doctor Mask Controversy: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक समारोह के दौरान मुस्लिम लड़की का नकाब हटाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी निंदा की है. यह घटना हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने एक मुस्लिम डॉक्टर का चेहरा ढंकने वाला नकाब खींच दिया था.

'अपना असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार'

उमर ने कहा कि सार्वजनिक पद पर होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को अपमानित करें. अगर वह (नीतीश) उसे ऑर्डर नहीं देना चाहते थे, तो उन्हें उसे एक तरफ रखना चाहिए था. लेकिन उन्होंने जो किया वह स्वीकार्य नहीं है.

उमर ने भड़कते हुए कहा, 'किसी महिला को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है. नीतीश कुमार को पहले एक धर्मनिरपेक्ष और समझदार राजनेता" के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस तरह की घटनाएं उनका असली चेहरा दिखा रही हैं.'

महबूबा मुफ्ती भी कर चुकी हैं ये काम- उमर अब्दुल्ला

महबूबा मुफ्ती पर तीखा राजनीतिक हमला करते हुए अब्दुल्ला ने नीतीश के कामों की तुलना PDP नेता महबूबा मुफ्ती से जुड़े एक पुराने मामले से की. उन्होंने दावा किया कि एक बार चुनाव के दौरान पोलिंग स्टेशन पर महबूबा मुफ्ती ने एक वैध वोटर का बुर्का हटा दिया था. अब वही काम नीतीश कुमार ने किया तो वे इसे गलत बताते हुए घड़ियाली आंसू बहा रही हैं.

नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम नीतीश की आपत्तिजनक हरकत, महिला के चेहरे से हटाया हिजाब

नीतीश ने डॉक्टर का हटा दिया था नकाब

बताते चलें कि नीतीश कुमार से जुड़ा विवाद 15 दिसंबर 2025 का है. जब नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे. उसी दौरान नकाब लगाए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने के लिए मंच पर चढ़ीं. डॉक्टर जैसे सम्मानित पेशे से जुड़ा होने के बावजूद नकाब पहनने पर सीएम नीतीश कुमार ने उक्त डॉक्टर का नकाब नीचे खींच दिया था. जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया.