Nivati Rocks: समुद्र के किनारे दिखा अद्भुत नजारा, चट्टान से निकलने लगा पानी; वीडियो वायरल

Nivati Rocks Viral Video: सोशल मीडिया पर इस वक्त Nivati Rocks का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल यहां एक चट्टान से तेजी से पानी निकलता हुआ दिखाई दिया. इस नजारे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जेट से पानी निकल रहा है. लोग इस अद्भुत नजारे को देखकर हैरान हैं. ये वीडियो महाराष्ट्र (Maharashtra) के सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) का है.

बता दें कि इस घटना का वीडियो डॉक्टर मधु नामक एक ट्विटर यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि इस जगह को 'Nivati Rocks' कहा जाता है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में वेंगुर्ला के तट पर है. यहां लहर पानी के जेट को बना देती है. अद्भुत भारत. जान लें कि इस ट्वीट में हर्ष गोयनका को भी टैग किया गया है.

@hvgoenka This spot is called “Nivati Rocks”, off the coast of Vengurla in Sindhudurg District, Maharashtra. Every wave that comes in creates this jet of water. Amazing India. pic.twitter.com/WhExlKoqPa

— DrMadhuTeckchandani (@msteckchandani) May 6, 2022