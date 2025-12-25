Advertisement
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, ड्रोन्स ने जगमग किया पूरा हवाई अड्डा; देखें- Video

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, ड्रोन्स ने जगमग किया पूरा हवाई अड्डा; देखें- Video

NMIA: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने गुरुवार से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है. बता दें, एनएमआईए सिक्योरिटी एजेंसियों और एयरलाइन पार्टनर्स सहित सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल रेडीनेस और एयरपोर्ट ट्रांसफर (ओआरएटी) का ट्रायल भी कर रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:12 PM IST
Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनएमआईए) भारत के सबसे नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ने गुरुवार से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया. शुरुआती लॉन्च पीरियड के दौरान यात्रियों को इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर की सर्विस का फायदा मिलेगा जो मुंबई को 16 बड़े घरेलू डेस्टिनेशन से जोड़ेगी. पहले महीने में, एनएमआईए 12 घंटे, सुबह 8:00 बजे से रात 11:00 बजे के बीच, 23 रोजाना तय डिपार्चर को हैंडल करेगा. इस दौरान, एयरपोर्ट हर घंटे 10 फ्लाइट मूवमेंट तक मैनेज करेगा.

इंडिगो ने एनएमआईए से ऑपरेशन शुरू किया और उसकी पहली फ्लाइट सुबह बेंगलुरु से एनएमआईए पहुंची और उसके तुरंत बाद हैदराबाद के लिए पहली डिपार्चर हुई. शुरुआत में, इंडिगो एनएमआईए को देश भर में 10 से ज्यादा खास डेस्टिनेशन से जोड़ेगी. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि उसने एनएमआईए से बेंगलुरु और दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के साथ सर्विस शुरू की है. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए चली.

आकासा एयर की पहली फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चली और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची. साथ ही, एनएमआईए से इसकी पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से चली और पहुंची. आकासा एयर नवी मुंबई को गोवा, दिल्ली, कोच्चि और अहमदाबाद से जोड़ने वाली शेड्यूल्ड फ्लाइट्स चलाएगी. एनएमआईए भारत का सबसे नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है. पहले महीने में, एनएमआईए 12 घंटे तक, सुबह 08:00 बजे से रात 11:00 बजे के बीच, चलेगा और रोजाना 23 शेड्यूल्ड डिपार्चर को हैंडल करेगा. फरवरी 2026 से, एयरपोर्ट एमएमआर की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए चौबीसों घंटे ऑपरेशन शुरू करेगा, और इसे बढ़ाकर रोजाना 34 डिपार्चर कर देगा. 

8 अक्टूबर को PM मोदी ने किया था एयरपोर्ट का उद्घाटन

एनएमआईए सिक्योरिटी एजेंसियों और एयरलाइन पार्टनर्स सहित सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल रेडीनेस और एयरपोर्ट ट्रांसफर (ओआरएटी) ट्रायल कर रहा है. एनएमआईए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) है. यह मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के बीच है. यह अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) की सब्सिडियरी है. इसमें एमआईएएल की मेजोरिटी 74 प्रतिशत है, जबकि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (सीआईडीसीओ) के पास बाकी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है. 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएमआईए का उद्घाटन किया. इसके साथ ही, पहले दिन से ही पैसेंजर सेफ्टी, रिलायबिलिटी और कम्फर्ट को प्राथमिकता देते हुए, इसे ध्यान से फेज में शुरू करने का रास्ता तैयार हो गया.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Navi Mumbai International Airport

