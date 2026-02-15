Advertisement
trendingNow13110454
Hindi Newsदेश9 मार्च को होगा संसद में महा-संग्राम! स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली

9 मार्च को होगा संसद में 'महा-संग्राम'! स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली

No confidence motion om birla: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 9 मार्च को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और मतदान होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, तो सरकार गिलोटिन प्रक्रिया अपनाएगी, जिससे विपक्ष को ही नुकसान होगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 मार्च को होगा संसद में 'महा-संग्राम'! स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली

No confidence motion om birla: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने रविवार को कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 9 मार्च को चर्चा और वोटिंग होगी. यह बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन होगा. रिजिजू ने कहा कि यह सत्र काफी अहम रहने वाला है. इसमें कई जरूरी विधेयक पेश किए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि सदन में बहस के बाद सीधे वोटिंग कराई जाएगी.

बहस में विपक्ष नहीं लेगा हिस्सा, तो उनका नुकसान
रिजिजू ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे पहले की तरह हंगामा करते रहे, तो सरकार गिलोटिन प्रक्रिया का सहारा ले सकती है. इसका मतलब होता है कि बिना लंबी बहस के ही जरूरी वित्तीय काम निपटा दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष बहस में हिस्सा नहीं लेगा, तो नुकसान उन्हीं का होगा. उनके मुताबिक कुछ छोटे दल सदन चलाने के पक्ष में हैं और वे अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं.

उन्होंने यह भी इशारा किया कि विपक्ष में पूरी एकजुटता नहीं है. उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए. उनके अनुसार कई छोटे दल सदन को ठप करने के पक्ष में नहीं हैं. खासकर वे दल जिनके राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वे सदन में अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों हुआ था बवाल?
बजट सत्र के पहले हिस्से में लोकसभा में लगातार हंगामा हुआ था. 2 फरवरी के बाद से ही सदन की कार्यवाही प्रभावित रही. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख के अप्रकाशित किताब का हिस्सा पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी. इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब नहीं दे सके. विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में सामान्य प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. 5 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री के भाषण के ही पास कर दिया गया. स्पीकर ने खुद प्रस्ताव पढ़ा और शोर-शराबे के बीच उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया.

बाद में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास कोई अप्रत्याशित हरकत कर सकते हैं. इस वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में न आने की सलाह दी थी. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस दावे को खारिज कर दिया. इसके बाद आठ विपक्षी सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है. हाल ही में स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव दिए जाने के कुछ घंटों बाद पीठासीन अधिकारी की भूमिका से खुद को अलग कर लिया है.
 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

No confidence motionom birla

Trending news

स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
Assam news
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
bjp tipu sultan
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया