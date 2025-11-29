Advertisement
trendingNow13022685
Hindi Newsदेश

भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... और दिखा रही आक्रोश; अमित मालवीय ने CM ममता पर साधा निशाना

Mamata Banerjee: भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संसद में हालिया सलाह को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने इसे राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए कहा कि नियम दशकों से लागू हैं और सरकार ने नहीं, बल्कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने बनाए. मालवीय ने कांग्रेस और ममता के अचानक वंदे मातरम प्रेम को दिखावटी और हास्यास्पद बताया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

BJP: भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि संसद में जारी हालिया सलाह को लेकर दोनों दल जिस तरह आपत्ति जता रहे हैं, वह पूरी तरह 'राजनीतिक नौटंकी' है, जबकि यह नियम दशकों से लागू है और किसी सरकार द्वारा नहीं, बल्कि संसद के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स द्वारा बनाया गया था.

मालवीय ने अपने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि अगर यह इतना स्पष्ट रूप से दिखावटी नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी का वंदे मातरम के प्रति उमड़ा अचानक प्रेम हास्यास्पद होता. ये वही कांग्रेस है जिसने 1935 में 'वंदे मातरम' को सांप्रदायिक तुष्टीकरण के लिए छोटा कर दिया था और आज देशभक्ति का भाषण दे रही है. ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने के डर से 'वंदे मातरम' या 'भारत माता की जय' कहने की हिम्मत नहीं करतीं, अब कैमरों के सामने आक्रोश दिखा रही हैं.

मालवीय ने कहा कि सच्चाई यह है कि संसद ने दशकों से शिष्टाचार के लंबे समय से स्थापित और गैर-राजनीतिक नियमों का पालन किया है, जिन्हें किसी सरकार ने नहीं, बल्कि संविधान सभा, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों ने स्वयं निर्धारित किया है. उन्होंने कहा कि संसदीय बुलेटिन नियमित होते हैं, राजनीतिक नहीं. प्रत्येक सत्र से पहले राज्यसभा सचिवालय संसदीय बुलेटिन जारी करता है, जिसमें सदस्यों को संसदीय रीति-रिवाजों और प्रथाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, जो दशकों से हर सत्र में किया जाता रहा है. इसमें सदस्यों को सदन के भीतर अनुशासन और व्यवहार से जुड़े नियम याद दिलाए जाते हैं. यह प्रक्रिया दशकों से चली आ रही है.

अमित मालवीय ने सच्चाई बताते हुए कहा कि नियमों की शुरुआत संविधान सभा (15 मार्च 1948) में हुई थी, तब एक सदस्य बार-बार 'थैंक यू' बोल रहे थे, जिस पर अध्यक्ष ने सख्ती से कहा था, 'नो थैंक्स, नो थैंक यू, नो जय हिंद, नो वंदे मातरम, नथिंग ऑफ काइंड. यानी सदन के भीतर कोई भी नारा या संबोधन स्वीकार नहीं है. भाजपा आईटी सेल प्रमुख ने आगे कहा कि चीन आक्रमण पर बहस के दौरान जब एक सदस्य ने 'बोलो भारत माता की जय' कहा तो स्पीकर ने टोका, 'यह कोई सार्वजनिक रैली नहीं है. संसद में ऐसे नारे नहीं लगते.' ये नियम कौल और शकधर जैसे संसदीय प्रक्रिया के आधिकारिक ग्रंथ में दर्ज हैं. 2003 से 2006 तक 'जय हिंद' और 'वंदे मातरम' का स्पष्ट उल्लेख था. 2007-2021 तक संक्षिप्त रूप में 'नो स्लोगन' लिखा जाता रहा. 2021 से फिर पूरा टेक्स्ट प्रकाशित हो रहा है.

राष्ट्रवादी नारों से दूर रहकर ममता ने बिताया सारा जीवन: मालवीय

मालवीय ने बताया कि 24 नवंबर 2025 के विंटर सेशन के लिए जारी बुलेटिन में भी वही पुरानी सलाह दोहराई गई. सदन के भीतर कोई नारा नहीं लगाया जाए. उन्होंने कहा कि यह सरकार का आदेश नहीं, न ही राष्ट्रीय गीत पर पाबंदी, बल्कि सिर्फ संसदीय मर्यादा बनाए रखने का नियम है जैसा संविधान सभा के नेताओं ने तय किया था. अमित मालवीय ने कहा कि असल मुद्दा नियम नहीं, बल्कि कांग्रेस और ममता बनर्जी की बनी बनाई राजनीति है. उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस, जिसने 'वंदे मातरम' को वर्षों तक नकारा, आज अचानक राष्ट्रभक्ति की दुहाई क्यों दे रही है? ममता बनर्जी ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन राष्ट्रवादी नारों से दूर रहकर किसी एक समुदाय को नाराज न करने की कोशिश की और अब प्रतिबंधों को लेकर चिंता जता रही हैं? यह वंदे मातरम के प्रति प्रेम नहीं, बस राजनीतिक नाटक है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Mamata Banerjee

Trending news

भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रही आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रही आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
Indigo Flight Cancel
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?