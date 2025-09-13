अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश, 2 महीने में करना होगा निपटारा
देश

अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश, 2 महीने में करना होगा निपटारा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामलों का लंबे समय तक लंबित रहना दंड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य को कमजोर करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जमानत और अग्रिम जमानत के आवेदनों पर फैसला दाखिल होने के 2 महीने के भीतर किया जाए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 13, 2025, 07:42 AM IST
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामलों का लंबे समय तक लंबित रहना दंड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य को कमजोर करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है. सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जमानत और अग्रिम जमानत के आवेदनों पर फैसला दाखिल होने के 2 महीने के भीतर किया जाए.

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जमानत और अग्रिम जमानत के आवेदनों पर फैसला दाखिल होने के 2 महीने के भीतर किया जाए. न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों को न्यायिक कार्यभार के नाम पर अनिश्चित काल तक लटका कर नहीं रखा जा सकता.

मामलों का लंबित रहना संवैधानिक गारंटी का भी उल्लंघन: SC

जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों का लंबे समय तक लंबित रहना न केवल दंड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य को कमजोर करता है, बल्कि अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का भी उल्लंघन करता है. स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में जमानत अदालतों को संवेदनशील होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवैधानिक मूल्यों का पालन किया जाए. पीठ ने जोर देकर कहा कि मामलों का विवरण बढ़ाना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

पीठ ने कहा कि न्यायालयों को स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में निर्णय देते समय विशेष रूप से संवेदनशील रहना चाहिए तथा यह भी कहा कि जमानत संबंधी निर्णय आमतौर पर मामले के तथ्यों पर आधारित सरल प्रक्रिया होती है. पीठ ने कहा कि जमानत देना या न देना चाहे वह अग्रिम हो या अन्यथा, आमतौर पर एक सीधी प्रक्रिया होती है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है. इसलिए, निर्णय लेने में देरी करने और आवेदक के सिर पर खतरे की तलवार लटकने देने का कोई औचित्य नहीं है.

भारत की अदालतों में लाखों मामले लंबित 

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारत भर की जिला अदालतों में 262000 से अधिक जमानत आवेदन लंबित हैं. इनमें से आधे से ज्यादा कर्नाटक में हैं जहां 144000 से अधिक आवेदन लंबित हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश (43062), बिहार (24899) और महाराष्ट्र (8290) का स्थान है. बता दें, यह फैसला महाराष्ट्र के दो राजस्व विभाग अधिकारियों द्वारा दायर अपीलों से आया है, जिनकी 2019 में दायर अग्रिम जमानत याचिकाएं लगभग 6 साल तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित रहीं.

इस अवधि के दौरान अभियुक्तों को अंतरिम संरक्षण प्राप्त रहा लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि इतने लंबे समय तक लंबित रहने को उचित नहीं ठहराया जा सकता. जालसाजी और भूमि के अवैध हस्तांतरण सहित उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए तथा प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक है पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

जमानत के मामलों का शीघ्र निपटारा करना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों के लिए जमानत और अग्रिम जमानत के मामलों का शीघ्र निपटारा करना जरूरी है ताकि नागरिकों को वर्षों तक अनिश्चितता में न रहना पड़े. न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालयों को ऐसे मामलों के ढेर लगने से रोकने के लिए व्यवस्था लागू करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली निचली अदालतें अनिश्चितकालीन स्थगन देने के बजाय उन्हें प्राथमिकता दें.

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि राज्यों में सर्वोच्च संवैधानिक मंच होने के नाते उच्च न्यायालयों को लंबित जमानत/अग्रिम जमानत आवेदनों के ढेर से बचने के लिए उपयुक्त तंत्र और प्रक्रियाएं बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता पर कोई आंच न आए. विशेष रूप से जमानत और अग्रिम जमानत आवेदनों को बिना किसी भी तरह का आदेश दिए लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि ऐसा लंबित रहना सीधे तौर पर स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों को लंबित मामलों की जांच भी शीघ्रता से पूरी करनी चाहिए ताकि न तो अभियुक्त और न ही शिकायतकर्ता किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हों. सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया गया कि वे तत्काल अनुपालन के लिए सभी उच्च न्यायालयों को निर्णय की एक प्रति वितरित करें.

मामलों में तत्काल निर्णय की आवश्यकता: SC

पीठ ने भारत के संवैधानिक ढांचे में स्वतंत्रता की केंद्रीयता को रेखांकित करने वाले कई उदाहरणों का हवाला दिया. इसने निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ (2018) मामले में न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की टिप्पणियों को याद किया, जहां 1215 के मैग्ना कार्टा का संदर्भ दिया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को उसके समकक्षों के वैध निर्णय या देश के कानून के अलावा जब्त या कैद नहीं किया जाएगा. फैसले में कई हालिया फैसलों का भी हवाला दिया गया जहां सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के मामलों में देरी के खिलाफ चेतावनी दी थी जिनमें राजेश सेठ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2022), संजय बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी) (2022), राजंती देवी बनाम भारत संघ (2023), और सुमित सुभाषचंद्र गंगवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023) शामिल हैं. इनमें से प्रत्येक फैसले में शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता के मामलों में तत्काल निर्णय की आवश्यकता है और इसमें लंबी देरी संवैधानिक गारंटी के साथ असंगत है.

;