धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
आरएसएस (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हम विश्व को नया रास्ता दिखाएंगे. विश्व हमको गुरु कहेगा, लेकिन हम विश्व को मित्र कहेंगे. आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज 75 वर्ष के हो गए. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 16 वर्षों से अधिक समय से संघ के शीर्ष पर हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:40 AM IST
Nagpur: विश्व संवाद केंद्र (VSK) नागपुर में आरएसएस (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ईश्वर भक्ति और देशभक्ति, शायद थोड़े अलग लगें, इसलिए हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे देश, भारत में ये दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं. जो सच्ची भक्ति करेगा, वही देशभक्ति भी करेगा. जो प्रामाणिकता के साथ देशभक्ति का अभ्यास करेगा, प्रभु उसे ईश्वर भक्ति का अभ्यास कराएंगे. यह तर्क नहीं, अनुभव है; ऐसा ही होता है. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम विश्व को नया रास्ता दिखाएंगे. विश्व हमको गुरु कहेगा, लेकिन हम विश्व को मित्र कहेंगे. महाशक्ति वगैरा नहीं बनेंगे, जैसे आजकल महाशक्तियां हैं. हम क्या करेंगे दुनिया को प्रमाणिकता से संपूर्ण जगत की निरपेक्ष सेवा करेंगे.

दुनिया आज अपनेपन के संबंधों के लिए तरस रही है: मोहन भागवत

मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन अपनेपन के आधार पर चलता है. इस अपनेपन के संबंधों को आज दुनिया तरस रही है. 2000 वर्षों से जो दुनिया जिस प्रभाव में चली वह अधूरी बात पर आधारित है. उसको जोड़ने वाला मालूम नहीं जो सबके अंदर है. इसलिए हम अलग-अलग है. हमारा अलग-अलग स्वार्थ है. जो बलवान है. वह अपना स्वार्थ पूरा कर लेगा. जो दुर्लब है. वह मारेगा. यह दुनिया का नियम है. ऐसा मानकर वह चलते हैं.

 महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुआ था भागवत का जन्म

इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज 75 वर्ष के हो गए. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 16 वर्षों से अधिक समय से संघ के शीर्ष पर हैं. 11 सितंबर, 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में जन्मे भागवत मधुकर दत्तात्रेय देवरस, जिन्हें बालासाहेब के नाम से जाना जाता है के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं. भागवत ने लगभग 50 वर्ष पहले आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया था और मार्च 2009 में वे इसके सरसंघचालक बने थे. उनके पिता मधुकरराव भागवत भी एक प्रचारक' थे. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Mohan Bhagwat

