बॉर्डर पर इस साल नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने पाकिस्तानी रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई

Diwali 2025: भारत ने इस साल भी दिवाली के मौके पर पाकिस्तान रेंजर्स के साथ मिठाईयों के पारंपरिक शेयरिंग से परहेज किया. यह फैसला गृह मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल (BSF) को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस बार भारत-पाक सीमा पर किसी भी तरह की सौहार्दपूर्ण रस्म का पालन न किया जाए. बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार त्योहार के समय मिठाईयों का आदान-प्रदान होता है.

पाकिस्तान रेंजर्स को मिठाई नहीं दी

इस निर्देश के तहत राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में तैनात BSF के जवानों ने पाकिस्तान रेंजर्स को मिठाई नहीं दी. आमतौर पर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, होली, दिवाली और ईद जैसे त्योहारों पर दोनों देशों के जवान सीमा पर मिठाई और शुभकामनाएं साझा करते रहे हैं, जो सद्भाव और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस परंपरा को 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसारन इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद रोक दिया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी.

पहलगाम हमला है कारण?

पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ बताया गया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने पड़ोसी देश के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए 15 अगस्त को मिठाईयों का आदान-प्रदान रद्द कर दिया था और अब यह निर्णय दिवाली पर भी लागू किया गया, एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया,' नई दिल्ली से पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है जब तक सीमा पार आतंकवाद जारी रहेगा, तब तक ऐसे प्रतीकात्मक सौहार्द के कदम स्थगित रहेंगे.'

शांति और मित्रता का प्रतीक है मिठाईयों का आदान-प्रदान

बीते वर्षों में मिठाईयों का यह आदान-प्रदान शांति और मित्रता की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता रहा है. खासकर मीठी ईद, बकरीद और दिवाली जैसे त्योहारों पर दोनों देशों के जवान जीरो प्वाइंट पर मिलते थे और मिठाई की ट्रे के साथ एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते थे, लेकिन इस बार राजस्थान सीमा पर सन्नाटा पसरा रहा. न कोई हाथ मिलाया गया और न ही कोई मिठाई दी गई. इसके बदले सीमा पर चौकसी और सतर्कता बढ़ा दी गई, जो यह दर्शाता है कि भारत अब शांति के प्रतीकों और आतंकवाद को एक साथ स्वीकार नहीं करेगा. यह फैसला भारत की कूटनीतिक नीति में बदलाव और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखने की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है.

FAQ

मिठाईयों के आदान-प्रदान की यह परंपरा क्यों रोकी गई?

22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए यह फैसला लिया.

किन सीमावर्ती इलाकों में मिठाई नहीं दी गई?

राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में.