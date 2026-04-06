न खाना- न पानी, फोन भी डेड और... कर्नाटक के ट्रैक में लापता हो गई थी केरल की शरण्या, 4 दिन बाद किस हाल में मिली

केरल की शरण्या कुछ दिन पहले ट्रैकिंग के लिए कर्नाटक के पॉपुलर वाइल्ड फॉरेस्ट स्पॉट पहुंची थीं. कुछ घंटों बाद उनका फोन ऑफ हो जाता है, वो उसकी लास्ट लोकेशन थी. चार दिन तक उनकी कोई खबर न आई तो लोग अनहोनी की आशंका से घिरने लगे. शरण्या इतने दिन कहां थी, वो कैसे सही सलामत लौटीं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है.
Trending Photos
Kerala Techie GS Sharanya: रोमांच के शौकीन लोग ट्रैकिंग के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों को मुस्कुराकर झेलने का दावा करते हों, लेकिन सच्चाई ये है कि मुसीबत गले पड़ती है, तब सारी सावधानी और होशियारी धरी रह जाती है. यहां बात 36 साल की आईटी प्रोफेशनल जीएस शरण्या की, जो कर्नाटक के कूर्ग जिले में स्थित थडियंडमोल की सबसे ऊंची चोटी पर ट्रेकिंग करने गई थीं. ट्रेकिंग के दौरान वो अचानक लापता हो गईं. अगले चार दिन तक जंगल में गुम हुई शरण्या का कोई सुराग नहीं मिला.
शरण्या 2 अप्रैल को वहां पहुंचीं और एक होमस्टे में रुकीं. अगली सुबह 3 अप्रैल को उन्होंने 12 लोगों के एक ग्रुप के साथ ट्रेकिंग शुरू की. सुबह 8 बजे चेकपोस्ट से शुरू करके वो सुबह 10:40 बजे चोटी पर पहुंची. चोटी से नीचे उतरते समय शरण्या बाकी लोगों से थोड़ी तेज चल रही थीं, इस वजह से वो ग्रुप से अलग हो गईं. उन्होंने पैरों के निशान देख बाकी ट्रेकर्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो घने जंगल में काफी अंदर चली गईं. उन्होंने होमस्टे वाले को आखिरी मैसेज भेजा – 'मैं रास्ता भूल गई हूं.'
दोपहर 2:45 बजे उनका फोन स्विच ऑफ हो गया. उनके बैग में खाने-पीने का सामान कुछ भी नहीं था. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आसान ट्रैक है. सामान क्यों लादकर ले जाना. उनके पास सिर्फ 500 मिलीलीटर की पानी की बोतल थी. वो भी गला सूखने की वजह से खाली हो चुकी थी. उन्होंने जंगल में बह रही एक नदी का पानी खाली बोतल में भरकर पिया. भूख लगती तो पानी पी लेतीं. मजबूरी में रोजाना वो करीब चार लीटर पानी पी जाती थीं. दिन का ज्यादातर समय वो नदी के किनारे एक बड़ी चट्टान पर बैठकर बितातीं. कभी मदद के लिए चिल्लातीं, लेकिन जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था.
जंगल में हाथी और अन्य जंगली जानवरों की आवाजें उन्हें डरा देती थीं. शरण्या ने बताया दिन में तो काम चल जाता था, रात में अलग-अलग दिशाओं से आवाजें आती थीं. शरण्या ने हैरानी जताते हुए कहा कि वो बहादुर हैं, इसलिए डरी नहीं, उन दिनों उन्हें भूख भी नहीं लगी. 6 अप्रैल को जंगल के एक दूर-दराज के इलाके में, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता, कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें देख लिया और उन्हें सुरक्षित कैंप तक पहुंचा दिया.
शरण्या की कहानी से सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत हों, घबराना नहीं चाहिए. हालांकि शरण्या जब परिजनों से मिलीं तो इमोशनल हो गईं. कोच्चि की आईटी कंपनी में काम करने वाली शरण्या को जब रेस्क्यू किया गया, तब वो पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ थीं.
उन्होंने कहा, 'इस अनुभव से वो घबराई नहीं, इसलिए आगे भी ट्रेकिंग जारी रखेंगी. भले ही ट्रेक आसान हो, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. ग्रुप से अलग हो जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है. शरण्या की शांत सोच, मेडिटेशन और नदी के पानी ने उन चार मुश्किल दिनों में शरण्या की जान बचाने में मदद की.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.