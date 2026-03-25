अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, MP-UP समेत इन राज्यों ने भी जारी की सफाई..

Fuel Shortage: हैदराबाद में ईंधन और LPG की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाहें फैल रही हैं, जिसके कारण लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं. बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अब देश के अलग-अलग राज्यों ने सफाई देना शुरू कर दिया है.
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Fuel Shortage Rumor: सोशल मीडिया पर ईंधन और LPG की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों ने आम जनता के बीच हलचल पैदा कर दी है. इन अफवाहों के कारण देशभर में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश, गुजरात, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार ने अफवाहों पर सफाई दी है. वहीं बिगड़ती स्थिति को देखते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर V.C. सज्जनार का भी बयान सामने आया है. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगले आठ दिनों के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है. वहीं उन्होंने पेट्रोल पंपों पर लोगों के कतारें लगाने पर भी आपत्ति जताई. साथ ही उन्होंने पेट्रोल पंप के मालिकों को निर्देश दिए कि वे खुले डिब्बों या कंटेनरों में ईंधन न बेचें.
पुलिस ने बताया कि "सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट से फैली अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ पड़ी है. राजकोट, सूरत और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली और लोगों को डर है कि यह स्थिति हैदराबाद तक फैल सकती है." इस दौरान उन्होंने पर्याप्त ईंधन का स्टॉक होने की बात भी कही, उन्होंने बताया कि, "एडिशनल CP, जॉइंट CP, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सिविल सप्लाई ऑफिसर समेत अन्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमारे पास 60 दिनों के लिए पर्याप्त ईंधन का स्टॉक मौजूद है. घबराहट में लोग सामान्य से कहीं ज्यादा ईंधन की मांग कर रहे हैं. कृपया ऐसी सोशल मीडिया अफवाहों पर न तो विश्वास करें और न ही उन्हें आगे बढ़ाएं." उन्होंने पेट्रोल पंपों के मालिकों को निर्देश दिए कि, "व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेट्रोल पंपों पर पुलिस और सिविल सप्लाई के अधिकारी तैनात हैं और पंप मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे कैन या कंटेनर में खुला ईंधन न बेचें."
हैदराबाद की जिला कलेक्टर हरि चंदना ने भी सप्लाई पॉइंट्स पर काफी मात्रा में ईंधन का स्टॉक होने की बात की. उन्होंने कहा कि, "हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे घबराएं नहीं. हमारे सप्लाई पॉइंट्स पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है. हम जनता से कहते हैं कि वे यह सोचकर पेट्रोल स्टेशनों पर बेवजह भीड़ न लगाएं कि ईंधन की कमी हो जाएगी, कोई कमी नहीं है. हमारे पास 60 दिनों तक के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है." उन्होंने ये भी कहा कि "हैदराबाद जिले के सभी 186 पेट्रोल स्टेशनों पर, सिविल सप्लाई विभाग और रोजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ पुलिस को भी तैनात किया गया है, जिससे ट्रैफिक का सही ढंग से प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके."
इससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय ने LPG संकट पर बजाय जारी किया था. अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव, सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार 100 प्रतिशत घरेलू PNG आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है. इसके लिए सरकार पूरे देश में पाइपलाइन बिछाने और उनका विस्तार करने की तैयारी कर रही है. साथ ही नेचुरल गैस की बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के बीच LPG और ईंधन की कमी को लेकर उठ रही अफवाहों पर विश्वास न करें और घबराहट में पैनिक बाइंग करने से बचें.
---ANI
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