Advertisement
trendingNow13011082
Hindi Newsदेश

राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को गुरुवार को बड़ा बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए बिल पर निर्णय के लिए समयसीमा निश्चित नहीं की जा सकती है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत किए गए सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने को कहा कि वह राष्ट्रपति और राज्यपाल के जरिए किसी बिल को मंजूरी देने के लिए समयसीमा तय नहीं कर सकती. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर समयसीमा पार होने पर कोर्ट मानी हुई मंजूरी घोषित करे तो यह संविधान की भावना और शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के सिद्धांत के खिलाफ होगा. 'मानी हुई मंजूरी' का मतलब होता कि कोर्ट राज्यपाल की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले, जो सही नहीं है.

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल बिल पर अनिश्चित समय तक विचार नहीं कर सकते. अगर राज्यपाल में अत्यधिक या अनावश्यक देरी होती है और इससे कानून बनाने की प्रक्रिया रुकती है, तो कोर्ट सीमित रूप से अपनी समीक्षा शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और राज्यपाल को समयबद्ध तरीके से फैसला लेने का निर्देश दे सकता है, बिना बिल के विषय पर कोई टिप्पणी किए.

इस मामले को चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पांच जजों की पीठ ने दस दिन सुनवाई के बाद 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था. यह राष्ट्रपति सवाल मई में पूछा गया था, तब हाल ही में दो जजों की पीठ ने तमिलनाडु राज्यपाल मामले में बिल पर कार्रवाई के लिए समयसीमा तय की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए सभी 14 सवालों के संक्षेप जवाब

  • Q1: राज्यपाल के पास बिल आने पर कौन-कौन से विकल्प हैं?
    उत्तर: राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, असहमति दिखा सकते हैं (रोक सकते हैं) या विधेयक को विधानसभा लौटाते हुए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं. असहमति दिखाने पर विधेयक को विधानसभा लौटाना जरूरी है.
  • Q2: क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना निर्णय ले सकते हैं?
    उत्तर: हां, Article 200 में Governor को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है. वे विधेयक लौटाने या राष्ट्रपति को भेजने का निर्णय अपने विचार से कर सकते हैं.
  • Q3: क्या राज्यपाल का फैसला न्यायालय में जांच के योग्य है?
    उत्तर: सामान्य स्थिति में नहीं लेकिन लंबी और अनिश्चित निष्क्रियता होने पर अदालत सिर्फ समयसीमा तय करने का आदेश दे सकती है
  • Q4: क्या Article 361 Governor के फैसले पर न्यायिक समीक्षा पूरी तरह रोकता है?
    उत्तर: व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल सुरक्षित हैं, लेकिन अत्यधिक निष्क्रियता पर न्यायालय सीमित समीक्षा कर सकता है.
  • Q5: क्या न्यायालय राज्यपाल के लिए समयसीमा तय कर सकता है?
    उत्तर: नहीं, समयसीमा तय करना संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है.
  • Q6: क्या राष्ट्रपति का फैसला न्यायालय में जांच के योग्य है?
    उत्तर: नहीं, राष्ट्रपति का निर्णय भी सीधे न्यायालय में जांच योग्य नहीं है.
  • Q7: क्या न्यायालय राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय कर सकता है?
    उत्तर: नहीं, समयसीमा तय करना संविधान और अधिकारों के सिद्धांतों के खिलाफ है.
  • Q8: क्या राष्ट्रपति को न्यायालय की सलाह लेनी चाहिए जब राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजते हैं?
    उत्तर: नहीं, राष्ट्रपति को न्यायालय से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है.
  • Q9: क्या विधेयक कानून बनने से पहले न्यायालय में चैलेंज दी जा सकती है?
    उत्तर: नहीं, सिर्फ कानून बनने के बाद ही चैलेंज संभव है.
  • Q10: क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश को बदला जा सकता है?
    उत्तर: नहीं, Article 142 का इस्तेमाल सिर्फ आदेश देने या प्रक्रिया सुधार के लिए होता है.
  • Q11: क्या राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को राज्यपाल की सहमति के बिना कानून माना जा सकता है?
    उत्तर: नहीं, राज्यपाल की सहमति अनिवार्य है.
  • Q12: क्या सुप्रीम कोर्ट को पहले तय करना होगा कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा है या नहीं?
    उत्तर: हां, Article 145(3) के तहत पांच जजों की बेंच की आवश्यकता तभी पड़ती है जब मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो.
  • Q13: क्या सुप्रीम कोर्ट Article 142 का प्रयोग करके मौजूदा कानून के खिलाफ आदेश दे सकता है?
    उत्तर: नहीं, Article 142 का प्रयोग केवल वैध निर्देश देने या प्रक्रिया सुधार के लिए होता है.
  • Q14: क्या संविधान सुप्रीम कोर्ट को संघ और राज्य सरकार के बीच विवाद सुलझाने के अन्य तरीके से रोकता है?
    उत्तर: सवाल अप्रासंगिक पाया गया, उत्तर नहीं दिया गया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंग्सटर, कनाडा भागने से पहले ही USA ने दबोचा
Lawrence Bishnoi
पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंग्सटर, कनाडा भागने से पहले ही USA ने दबोचा
कुत्ता के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ता के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
Shashi Tharoor
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
#heavy rain
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
Supreme Court
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
west bengal vidhan sabha chunav
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत