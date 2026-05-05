न ममता, न राहुल, न स्टालिन... पांच राज्यों के चुनाव नतीजों ने कैसे 2027 और 2029 के समीकरण सेट कर दिए?

2026 में, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा का असर अभी-भी बरकरार है और राज्य की राजनीति पर अभी-भी क्षेत्रीय मुद्दों से ज्यादा प्रभावी हैं. आम तौर पर राज्यों के चुनाव स्थानीय मुद्दों और नेताओं के दम पर लड़े जाते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली दिखी. पीएम मोदी ने इन चुनावों को 'विकसित भारत' के अपने विजन से जोड़ दिया, जिससे चुनाव सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का मुद्दा बन गया.

इसका फायदा बीजेपी को यह हुआ कि जहां-जहां सरकार के खिलाफ नाराजगी (एंटी-इन्कंबेंसी) थी, वहां भी पार्टी को नुकसान कम हुआ. मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बनी, जो विकास और स्थिरता की गारंटी देता है. इसी वजह से कई जगहों पर लोगों ने स्थानीय नेताओं की बजाय मोदी के नाम पर वोट दिया. सीधे शब्दों में कहें तो 'मोदी फैक्टर' बीजेपी के लिए आज भी ढाल की तरह काम कर रहा है, जो सरकार के खिलाफ नाराजगी को कम करता है और पार्टी को नए इलाकों में भी मजबूत बनाता है.

राज्य के मुद्दों से बड़ा है मोदी का चेहरा!

4 मई को आए चुनावी नतीजों में भाजपा ने असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी, जबकि पश्चिम बंगाल में उसने ऐतिहासिक बढ़त हासिल करते हुए, 15 वर्षों से सत्ता में मौजूद ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका है. पहले माना जाता था कि सत्ता में रहने वाली सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री के लगातार प्रचार ने इस असर को काफी हद तक खत्म कर दिया. उन्होंने चुनाव को मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व बनाम टूटे हुए क्षेत्रीय विकल्प के तौर पर पेश किया, जिससे स्थानीय मुद्दों की नाराजगी भी कम असरदार रही. अब मतदाता स्थानीय नेताओं से नाराज हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर उनका भरोसा बना हुआ है.

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क्षेत्रीय राजनीति को राष्ट्रीय रंग देना

चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने सिर्फ राज्यों के मुद्दों पर नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक ताकत और केंद्र की योजनाओं पर जोर दिया. खासकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खुद को एक बड़े बदलाव के विकल्प के तौर पर पेश किया. 'डबल इंजन' की बात कहकर यह मैसेज दिया गया कि अगर केंद्र और राज्य एक ही दिशा में काम करें तो विकास तेज हो सकता है.

भाजपा ने भाषाओं की सरहदें भी लांघ दीं

सोमवार को आए नतीजे यह हैं कि भाजपा अब भाषा और क्षेत्र की सरहदों को पार करने लगी है. पुडुचेरी में सत्ता बचाना इस बात का इशारा है कि पार्टी दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. केरल जैसे राज्य में भी, जहां लंबे समय से वामपंथी राजनीति मजबूत रही है, वहां युवाओं में बदलाव की चाह दिख रही है और बीजेपी धीरे-धीरे अपनी जगह बना रही है.

2027 का UP विधानसभा चुनाव

इन नतीजों का सीधा असर अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और फिर 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर देखने को मिलेगा. जिस तरह अलग-अलग राज्यों में वोटरों ने स्थानीय नाराजगी के बावजूद राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा जताया, वही पैटर्न यूपी में भी देखने को मिल सकता है. भाजपा यहां भी चुनाव को स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठाकर 'मजबूत केंद्र + स्थिर राज्य' की लाइन पर ले जाएगी, ताकि जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय असंतोष का असर कम किया जा सके. खासकर युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय पहचान जैसे मुद्दे केंद्र में रखे जाएंगे, जिससे मोदी फैक्टर यूपी के चुनावी गणित को फिर से निर्णायक बना सकता है.

2029 की ओर बढ़ता कदम

इसके अलावा, यह नतीजे 2029 लोकसभा चुनाव की तरफ भी बड़ा इशारा कर रहे हैं. नतीजे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अब भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है. उनकी छवि बीजेपी को अलग-अलग राज्यों में आगे बढ़ने में मदद कर रही है. यह भी साफ है कि पार्टी अब 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए उसी रणनीति पर काम कर रही है, जहां राष्ट्रीय सोच और नेतृत्व क्षेत्रीय राजनीति पर भारी पड़ रहा है. 2029 भाजपा के लिए इसलिए भी आसान रह होने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष के पास आज भी, कोई ऐसा नेता नहीं है, जो मोदी के कद को चुनौती दे सके. हालांकि जिस समय INDIA अलाइंस का गठबंधन हुआ था तो ममता बनर्जी, विपक्ष के पीएम चेहरे के तौर पर उभरी थीं, हालांकि आज वो अपने गृह राज्य में अपनी विधायकी भी नहीं बचा सकी हैं.

विपक्ष का दूसरा बड़ा चेहरा राहुल गांधी भी माने जाते हैं. 4 मई के नतीजों में कांग्रेस के लिए सिर्फ केरल से अच्छी खबर आई है, यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है. हालांकि इस जीत का सीधा क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की यह जीत कई कारण और चेहरों पर टिकी हुई है. दूसरी तरफ राहुल गांधी की राजनीति क्या है और कैसे है, यह सब समझ में कम ही आता है. उनकी खुद की पार्टी में उनको लेकर सवाल उठते रहते हैं. जबकि मौजूदा समय के हिसाब से मोदी के सामने एक ऐसे चेहरा की जरूरत है, जो राष्ट्रीय स्तर पर गारंटी की तरह काम करता हो, जो अभी कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष में कोई नजर नहीं आता है.

MK स्टालिन को जनता ने किया खारिज

दक्षिण भारत में भी युवा वर्ग अब पहले से चले आ रही राजनीति से हटकर, दूसरे विकल्पों की तरफ झुकता दिख रहा है. तमिलनाडु की जनता ने भी DMK+ को सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया और महज 2 वर्ष पहले जन्मी TVK को कुर्सी के करीब लाकर खड़ा कर दिया है. इसके अलावा केरल जैसे राज्यों में, जहां लंबे समय से वामपंथ का दबदबा रहा है, वहां भी युवाओं में बदलाव की चाह दिखाई दिखी, पिछले 10 वर्षों से सत्ता में काबिज LDF को हटाकर, कांग्रेस नेतृत्व वाले UDF को लगभग सत्ता सौंप दी है.