'बाबू' समझो इशारे, सब 'पोस्ट' नहीं कर पाओगे प्यारे...रील्स बनाने वाले कर्मचारियों के लिए आएंगी नई गाइडलाइंस!

रील्स बनाने का चस्का ऐसा है, जिससे कोई नहीं बच पाता. चाहे वह स्टूडेंट्स हों, पुलिसवाले हों या फिर आम इंसान. सरकारी कर्मचारियों को भी रील्स बनाना पसंद है, कई तो यू-ट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं. जबकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निजी राय पोस्ट करते हैं.
PTI के मुताबिक, अफसरों और स्टाफ के लिए अब केंद्र सरकार सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी कर रही है. यह मामला ऊपर के लेवल तक पहुंच चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, सेक्रेटरीज के साथ हाल ही में हुई बैठक में पीएम मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों से इस आइडिया पर विचार करने को कहा.
इस मीटिंग में पीएम मोदी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक भारत पोर्टल का काम तेजी से आगे बढ़ाने को कहा. इस प्लेटफॉर्म के जरिए सभी सरकारी सुविधाएं एक ही जगह नागरिकों को मिल जाएंगी.
सूत्रों ने PTI को बताया कि Instagram, X और Facebook के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार होने के बाद सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी. इसमें पद या रैंक के आधार पर कोई छूट नहीं होगी. ज्वॉइंट सेक्रेटरी और जूनियर क्लर्क, दोनों को एक ही नियमों का पालन करना होगा. इसे लागू करने की समय-सीमा के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. सटीक गाइडलाइंस भी अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं.
यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया जा रहा है, जब ज्यादा अधिकारी ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, जिससे उनका काम और वे खुद चर्चा में आ जाते हैं. आलोचकों का कहना है कि इनमें से कुछ पोस्ट हद पार कर जाते हैं. उनका तर्क है कि सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के दौरान अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बनाना चाहिए. अभी इसके लिए कोई एक नियम-कानून नहीं हैं. हर विभाग के अपने सर्विस नियम हैं, और ये नियम कभी भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे.
कोर इंटेग्रा में कंप्लायंस एडवाइजरी के हेड, मुनाब अली बेक इस मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने NDTV को बताया कि नियमों का मौजूदा मिला-जुला ढांचा कैसे बना.
बेक ने कहा, 'मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया पोस्टिंग को ठीक से रेगुलेट करने और क्लियर गाइडलाइंस देने के लिए एक फ्रेमवर्क पर काम कर रही है.' उन्होंने बताया कि अभी, कर्मचारियों की ज्यादातर पोस्टिंग उनके विभाग के सामान्य सर्विस नियमों के दायरे में आती हैं, न कि किसी खास सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत.
बेक ने एक ऐसे मामले का जिक्र किया, जो सालों पहले सुर्खियों में आया था. उन्होंने कहा, 'मुझे 2017 में एक BSF जवान का वायरल वीडियो याद है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें खराब क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है.' उस समय लागू सर्विस नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी.
बेक ने बताया कि पुराने नियम एक अलग दौर के लिए बनाए गए थे. यह कर्मचारियों को जनता या प्रेस के साथ विभागीय जानकारी शेयर करने से रोकती है. इसमें रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम स्टोरीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है.
उन्होंने सीनियर अधिकारियों के बीच बढ़ते एक ट्रेंड की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा कि IAS और IPS अधिकारी तेजी से पर्सनल यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पब्लिक फॉलोइंग बनाने के लिए ऑफिशियल अपडेट्स के साथ पर्सनल कंटेंट भी मिला रहे हैं.
बेक ने कहा, 'चूंकि अलग-अलग विभागों के सर्विस नियम अलग-अलग होते हैं, इसलिए केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट पर काम कर रही है.'
बेक के अनुसार, नए कोड ऑफ कंडक्ट में यह बताया जाएगा कि कर्मचारी क्या पोस्ट कर सकते हैं और क्या नहीं. इसमें उन कामों की सूची भी होनी चाहिए जिन्हें गलत व्यवहार माना जाता है, साथ ही उनसे जुड़ी सजाओं का भी जिक्र होना चाहिए.
यह प्रस्तावित कोड अलग नहीं है. यह भारत के डिजिटल नियमों को और सख्त बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है. पिछले महीने, सरकार ने प्लेटफॉर्म्स के लिए गैर-कानूनी कंटेंट हटाने की समय-सीमा कम कर दी थी. जिस काम में पहले 36 घंटे लगते थे, वह अब सही नोटिस मिलने के तीन घंटे के भीतर हो जाना चाहिए. इसके अलावा, डीपफेक और AI से बने वीडियो को लेकर टेंशन के कारण इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को कदम उठाना पड़ा. अब मध्यस्थों को AI से बने कंटेंट को साफ रूप से लेबल करना होगा और उसका ट्रेसेबल मेटाडेटा रखना होगा, ताकि यूजर्स यह पहचान सकें कि क्या असली है और क्या नहीं.