जो एक भगवान को माने वो हिंदू नहीं... शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का बड़ा बयान

Mohan Bhagwat News: राष्ट्रीय स्वयंसेवर संघ यानी आरएसएस (RSS) के तीन दिवसीय शताब्दी वर्ष का मोहन भागवत ने उद्घाटन किया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला का प्रथम दिवस पर मोहम भागवत ने कहा, 'किसी को बदलने की जरूरत नहीं है. मै आज आपसे संघ के बारे चर्चा करूंगा. भारत है इसलिए संघ है. हमारे लिए देश सर्वोपरि है. इस लिए हम भारत मां की जय कहते हैं. संघ को पर्सेप्शन के आधार पर नहीं फैक्ट्स के आधार जानना चाहिए. संघ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं. ध्यान में आया कि जानकारी कम है, जो जानकारी है, वह ऑथेंटिक कम है. इसलिए अपनी तरफ से संघ की सत्य और सही जानकारी देना चाहिए. संघ पर जो भी चर्चा हो, वह परसेप्शन पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर हो.

एक साथ चलने की परंपरा जिनकी है वो हिंदू हैं: भागवत

संघ प्रमुख ने कहा, 'एक साथ चलने की परंपरा जिनकी है वो हिंदू हैंसंघ का जब गठन हुआ तब तय हुआ कि समस्त हिंदी समाज को संगठित करना है. इसी के साथ ही सवाल खड़ा होता है कि बाकियों को क्यों छोड़ दिया. नेता, नीति, पार्टी यह सब तो सहायक होते हैं मूल कार्य तो समाज का परिवर्तन है. (राष्ट्र उन्नति के लिये) कुछ गुण हैं जिन्हें विकसित करना होता है'.

आज 100 साल पूरे होने के बाद भी वह नए क्षितिजों की बात क्यों कर रहा है? इसका यदि एक वाक्य में उत्तर देना हो तो वह है- संघ की प्रार्थना के अंत में हम रोज कहते हैं: 'भारत माता की जय.' अपना देश है, उस देश की जय-जयकार होनी चाहिए, उस देश को विश्व में अग्रगण्य स्थान मिलना चाहिए.'