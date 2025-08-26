जो एक भगवान को माने वो हिंदू नहीं... शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow12897695
Hindi Newsदेश

जो एक भगवान को माने वो हिंदू नहीं... शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का बड़ा बयान

RSS News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में देश के कई दिग्गज और जाने पहचाने चेहरे पहुंचे हैं. इस मौके पर मोहन भागवत ने कई बड़ी बातें कहीं हैं. 

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जो एक भगवान को माने वो हिंदू नहीं... शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का बड़ा बयान

Mohan Bhagwat News: राष्ट्रीय स्वयंसेवर संघ यानी आरएसएस (RSS) के तीन दिवसीय शताब्दी वर्ष का मोहन भागवत ने उद्घाटन किया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला का प्रथम दिवस पर मोहम भागवत ने कहा, 'किसी को बदलने की जरूरत नहीं है. मै आज आपसे संघ के बारे चर्चा करूंगा. भारत है इसलिए संघ है. हमारे लिए देश सर्वोपरि है. इस लिए हम भारत मां की जय कहते हैं. संघ को पर्सेप्शन के आधार पर नहीं फैक्ट्स के आधार जानना चाहिए. संघ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं. ध्यान में आया कि जानकारी कम है, जो जानकारी है, वह ऑथेंटिक कम है. इसलिए अपनी तरफ से संघ की सत्य और सही जानकारी देना चाहिए. संघ पर जो भी चर्चा हो, वह परसेप्शन पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर हो.

एक साथ चलने की परंपरा जिनकी है वो हिंदू हैं: भागवत

संघ प्रमुख ने कहा, 'एक साथ चलने की परंपरा जिनकी है वो हिंदू हैंसंघ का जब गठन हुआ तब तय हुआ कि समस्त हिंदी समाज को संगठित करना है. इसी के साथ ही सवाल खड़ा होता है कि बाकियों को क्यों छोड़ दिया. नेता,  नीति, पार्टी यह सब तो सहायक होते हैं मूल कार्य तो समाज का परिवर्तन है. (राष्ट्र उन्नति के लिये) कुछ गुण हैं जिन्हें विकसित करना होता है'.

आज 100 साल पूरे होने के बाद भी वह नए क्षितिजों की बात क्यों कर रहा है? इसका यदि एक वाक्य में उत्तर देना हो तो वह है- संघ की प्रार्थना के अंत में हम रोज कहते हैं: 'भारत माता की जय.' अपना देश है, उस देश की जय-जयकार होनी चाहिए, उस देश को विश्व में अग्रगण्य स्थान मिलना चाहिए.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

rss

Trending news

गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
Ishwariya Smart Village
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
जो एक भगवान को माने वो हिंदू नहीं, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का बयान
rss
जो एक भगवान को माने वो हिंदू नहीं, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का बयान
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
DK Shivakumar
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
Assam news
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
SCO summit
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
operation sindoor
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, भूस्खलन में 5 लोगों की हुई मौत, 14 घायल
Adhkwari Landslide
माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, भूस्खलन में 5 लोगों की हुई मौत, 14 घायल
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
Jammu Kashmir Monsoon
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
maharastra
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
;