भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत, क्यों बाहरी दुनिया से नहीं है ताल्लुक?

Sentinelese Tribe: देशभर में ऐसी कई जगह हैं जहां पर घूमने टहलने के लिए लोग जाते हैं. हालांकि भारत में ही एक जगह ऐसी भी है जहां पर जाने की अनुमति किसी को नहीं है. इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है. आइए जानते हैं इसके बारे में.
Trending Photos
Sentinel Island: भारत देश में घूमने के लिए कई ऐसे स्थान है जहां पर काफी संख्या में सैलानी जाते हैं. समंदर का किनारा या फिर पहाड़ों पर घूमना लोगों को खूब पसंद आता है. बदलते हुए मौसम में इन जगहों पर काफी ज्यादा चहल-पहल भी देखी जाती है. देश के हर हिस्सों में कई ऐसे फेमस प्लेस हैं जहां पर लोग जाना पसंद करते हैं. हालांकि भारत में एक इलाका ऐसा भी है जहां पर कोई भी नहीं जा सकता. इतना ही नहीं यहां रहने वाले लोगों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है. आइए जानते हैं इस जगह के बारे में.
किसी को नहीं है अनुमति
हम जिस जगह की बात करने चल रहे हैं उस जगह का नाम है सेंटिनल द्वीप, ये द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा और इस समूह में पांच किलोमीटर के आसपास आने की किसी को अनुमति नहीं है. इस द्वीप में सेंटिनलीज नाम के जनजातीय लोग रहते हैं जिनका दुनिया के बाक़ी हिस्सों से कोई मेलजोल नहीं है. यह द्वीप सालों से दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है, ये जंगलों से घिरा हुआ द्वीप है और इसके चारों तरफ सफेद रेत का समुद्री किनारा है.
दुनिया के सबसे कटे हुए लोग
BBC की रिपोर्ट के मुताबिक यहां के निवासी दुनिया से कटे हुए हैं. इस द्वीप पर रहने वाली सेंटिनलीज जनजाति की बोलचाल की भाषा के बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है. यहां पर लोगों की आबादी 50 से लेकर 200 के बीच है. ये जनजाति खाने-पीने के लिए जंगली जानवरों और मछली पर निर्भर रहती है. भारत सरकार ने भी उत्तरी सेंटिनल द्वीप की आबादी सेंटिनलीज़ से संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी थी. जानकारी के मुताबिक अधिकारी अपने साथ नारियल और केले लेकर आए थे लेकिन इस जनजाति ने इसे लेने से मना कर दिया था. इस जनजाति से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने संपर्क करने से मना कर दिया.
नावों पर किया था हमला
बता दें कि अंडमान निकोबार उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में 836 छोटे बड़े द्वीपों और चट्टानों का भारतीय क्षेत्र है. इसे लेकर जानकारों का कहना है कि यह अकेले ऐसे इंसान हैं जो हजारों साल पहले के पाषाण युग से निरंतरता के साथ जीवित हैं. इनसे दोस्ती करना भी खतरे से खाली नहीं होती थी क्योंकि जो भी इनकी ओर जाता है ये लोग उनपर हमला कर देते हैं. एक बार तो इन लोगों ने भारतीय अधिकारियों के नावों पर हमला कर दिया था.
ये भी पढ़ें: तूफान, भूकंप या कुछ और...समंदर के किनारे दिख जाए ये 'असुर मछली', तो आ सकती है 'कयामत'
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.