West Bengal Election 2026: EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी पार्टी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात

Assembly Election 2026: 4 मई को बंगाल समेत पांच राज्‍यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं. सबकी निगाहें बंगाल चुनावी नतीजों पर लगी हैं. अधिकांश एग्जिट पोल में ये अनुमान व्‍यक्‍त किया गया है कि बंगाल में पहली बार बीजेपी का कमल खिल सकता है. उधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने दावा किया है कि वो 294 में से 200 से अधिक सीटें जीतेंगी. इन सबके बीच इस चुनाव में सुर्खियां बटोरने वाले हुमायूं कबीर ने एकदम अलग दावा किया है.

आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के संस्थापक और रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हुमायूं कबीर ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है. उन्‍होंने जोर कहा कि चुनाव के बाद के परिदृश्य में उनकी पार्टी एक अहम भूमिका निभाएगी.

उन्होंने विश्वास जताया कि मुकाबले में अपनी स्थिति के बावजूद AJUP एक ​​महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरेगी.

कबीर ने कहा, 'हमारी पार्टी 'किंगमेकर' (सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाने वाली) की भूमिका निभाएगी. तृणमूल कांग्रेस या BJP पहले या दूसरे स्थान पर आ सकती हैं, लेकिन मेरी पार्टी तीसरे स्थान पर आएगी और किंगमेकर की भूमिका में बनी रहेगी.मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी के ज्‍यादातर उम्मीदवार जीतेंगे.'

उन्होंने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा.'

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उन्होंने कहा, 'आम जनता उन्नयन पार्टी के जो भी उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे, उन सभी को बहरामपुर शहर बुलाया जाएगा.उन्हें एक होटल में इकट्ठा किया जाएगा, और मैं खुद उनके साथ मौजूद रहूंगा.'

हुमायूं कबीर को दिसंबर 2025 में 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' और मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' बनाने के बारे में विवादास्पद टिप्पणियों के बाद तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था.