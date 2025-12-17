बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब चलती कार में तय हो रही नई डिप्लोमेसी

Pm Modi Car Diplomacy: एक वक्त था जब कोई राष्ट्रीय नेता किसी दूसरे देश में जाता था तो उसका रेड कार्पेट के साथ स्वागत, बंद कमरे में घंटों तक चलने वाली बैठक को ही मजबूत डिप्लोमेसी का उदाहरण समझा जाता था लेकिन अब नजरिया बदल रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस पारंपरागत फ्रेम से बाहर निकलकर डिप्लोमेसी को नए आयाम दे रहे हैं. इसकी मिसाल बार-बार पीएम मोदी के साथ देखने को मिल जाती है. जहां कार की सीट ही संवाद का मंच बन जाती है. हाल ही में एक बार फिर इथियोपिया और जॉर्डन में ऐसा ही देखने को मिला है.

बीते वर्षों में कई मौकों पर वैश्विक नेताओं के साथ PM मोदी का एक ही गाड़ी में सफर कैमरों में कैद हुआ. कभी विदेशी नेता खुद ड्राइविंग सीट पर दिखे, तो कभी औपचारिक प्रोटोकॉल को दरकिनार कर साझा यात्रा की तस्वीर सामने आई. यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि यह संकेत है कि रिश्ते अब फाइलों और भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भरोसे के स्तर तक पहुंच चुके हैं.

रेड कारपेट ताकत दिखाता है, कार की सीट बराबरी

कार डिप्लोमेसी की एक खास बात यह भी है कि इस तरह के अनौपचारिक माहौल में बातचीत ज्यादातर खुलकर होती है. मीटिंग रूम में एक अलग तरह औपचारिकताएं होती हैं, इसीलिए वो बातें जो कार की बराबर वाली सीट पर बैठकर हो सकती हैं वो यहां नहीं हो सकती हैं. यहां होने वाला संवाद कई बार उन मुद्दों को छू लेता है जो मंचो से नहीं कहा जा सकता. रेड कारपेट ताकत दिखाता है, जबकि कार की सीट बराबरी और रिश्तों में गहरेपन का एहसास कराता है. यही संदेश भारत की विदेश नीति में भी झलकता है. न दबाव-न दूरी, बल्कि संवाद और संतुलन.

प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों के दौरे पर हैं, दौरे की शुरुआत जॉर्डन से हुई. इसके अलावा पीएम मोदी मंगलवार को इथियोपिया पहुंचा, जहां पर खुद प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने न केवल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, बल्कि खुद कार चलाई, पीएम मोदी को आगे बैठाया और फिर उन्हें होटल तक ले गए.

ऐसा ही मंजर जॉर्डन में देखने को मिला. जहां पर क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II भी पीएम को अपनी गाड़ी बैठाकर, खुद ड्राइव करते हुए म्यूजियम तक लेकर गए.

इससे पहले हाल ही में जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का दौरा किया तो पीएम मोदी ने खुद उनका स्वागत किया. भव्य स्वागत के बाद पीएम मोदी ने पुतिन को अपनी ही गाड़ी बैठाया था.