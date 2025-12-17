Advertisement
trendingNow13044124
Hindi Newsदेशबंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब चलती कार में तय हो रही नई डिप्लोमेसी

बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब चलती कार में तय हो रही नई डिप्लोमेसी

Car Diplomacy: प्रधानमंत्री मोदी की 'कार डिप्लोमेसी' खूब चर्चा में है, क्योंकि जॉर्डन का क्राउन प्रिंस और इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को अपनी गाड़ी बैठाया और खुद ड्राइविंग की. चलिए जातने हैं कि इस सबका क्या मतलब है

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 17, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब चलती कार में तय हो रही नई डिप्लोमेसी

Pm Modi Car Diplomacy: एक वक्त था जब कोई राष्ट्रीय नेता किसी दूसरे देश में जाता था तो उसका रेड कार्पेट के साथ स्वागत, बंद कमरे में घंटों तक चलने वाली बैठक को ही मजबूत डिप्लोमेसी का उदाहरण समझा जाता था लेकिन अब नजरिया बदल रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस पारंपरागत फ्रेम से बाहर निकलकर डिप्लोमेसी को नए आयाम दे रहे हैं. इसकी मिसाल बार-बार पीएम मोदी के साथ देखने को मिल जाती है. जहां कार की सीट ही संवाद का मंच बन जाती है. हाल ही में एक बार फिर इथियोपिया और जॉर्डन में ऐसा ही देखने को मिला है. 

बीते वर्षों में कई मौकों पर वैश्विक नेताओं के साथ PM मोदी का एक ही गाड़ी में सफर कैमरों में कैद हुआ. कभी विदेशी नेता खुद ड्राइविंग सीट पर दिखे, तो कभी औपचारिक प्रोटोकॉल को दरकिनार कर साझा यात्रा की तस्वीर सामने आई. यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि यह संकेत है कि रिश्ते अब फाइलों और भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भरोसे के स्तर तक पहुंच चुके हैं.

रेड कारपेट ताकत दिखाता है, कार की सीट बराबरी

कार डिप्लोमेसी की एक खास बात यह भी है कि इस तरह के अनौपचारिक माहौल में बातचीत ज्यादातर खुलकर होती है. मीटिंग रूम में एक अलग तरह औपचारिकताएं होती हैं, इसीलिए वो बातें जो कार की बराबर वाली सीट पर बैठकर हो सकती हैं वो यहां नहीं हो सकती हैं. यहां होने वाला संवाद कई बार उन मुद्दों को छू लेता है जो मंचो से नहीं कहा जा सकता. रेड कारपेट ताकत दिखाता है, जबकि कार की सीट बराबरी और रिश्तों में गहरेपन का एहसास कराता है. यही संदेश भारत की विदेश नीति में भी झलकता है. न दबाव-न दूरी, बल्कि संवाद और संतुलन.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों के दौरे पर हैं, दौरे की शुरुआत जॉर्डन से हुई. इसके अलावा पीएम मोदी मंगलवार को इथियोपिया पहुंचा, जहां पर खुद प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने न केवल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, बल्कि खुद कार चलाई, पीएम मोदी को आगे बैठाया और फिर उन्हें होटल तक ले गए. 

fallback

ऐसा ही मंजर जॉर्डन में देखने को मिला. जहां पर क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II भी पीएम को अपनी गाड़ी बैठाकर, खुद ड्राइव करते हुए म्यूजियम तक लेकर गए. 

fallback

इससे पहले हाल ही में जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का दौरा किया तो पीएम मोदी ने खुद उनका स्वागत किया. भव्य स्वागत के बाद पीएम मोदी ने पुतिन को अपनी ही गाड़ी बैठाया था. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार
'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA को लेकर BJP पर बरसे कांग्रेस नेता
Karnataka News
'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA को लेकर BJP पर बरसे कांग्रेस नेता
करोड़ों कमाने के बावजूद वापस भारत क्यों नहीं लौटते NRI? वजह जान चौंक जाएंगे आप
National News
करोड़ों कमाने के बावजूद वापस भारत क्यों नहीं लौटते NRI? वजह जान चौंक जाएंगे आप
हॉट बॉर्डर बना भारत-बांग्लादेश सीमा, 2014 से अब तक घुसपैठ के मामले में आए ये आंकड़े
Infiltration Cases
हॉट बॉर्डर बना भारत-बांग्लादेश सीमा, 2014 से अब तक घुसपैठ के मामले में आए ये आंकड़े
याम्बेम बीरेन पर ED ने कसा शिकंजा, खुद को बताता था मणिपुर स्टेट काउंसिल का CM
Yambem Biren
याम्बेम बीरेन पर ED ने कसा शिकंजा, खुद को बताता था मणिपुर स्टेट काउंसिल का CM