कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार, कहा- सब सोए हुए हैं

Supreme Court: आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को फटकार लगाई और सभी शारीरिक तौर पर अदालत में पेश होने को कहा.
Trending Photos
Supreme Court on Stray Dogs: आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई. साथ ही अदालत ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्यों के मुख्य सचिवों को वर्चुअली पेश होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और नाराजगी जताई कि अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया गया. बेंच ने कहा,'नहीं, उन्हें शारीरिक तौर पर (फिजिकली) आना होगा.'
यह बहुत अफसोस की बात है कि कोर्ट का समय उन समस्याओं में लग रहा है जिन्हें नगर निगम और राज्य सरकारों को सालों पहले सुलझा लेना चाहिए था. संसद नियम बनाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती. हमने अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा लेकिन ये सोए हुए हैं! कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं! अब इन्हें आकर बताना होगा कि हलफनामे क्यों नहीं जमा किए और फिर जमा भी करने होंगे.'
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हलफनामे दाखिल कर दिए गए हैं लेकिन अदालत ने बताया कि पिछली सुनवाई के दिन केवल तीन ही हलफनामे मौजूद थे यानी बाकी बाद में दाखिल किए गए होंगे. पिछले आदेश के मुताबिक 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (West Bengal और Telangana को छोड़कर) के मुख्य सचिवों को तलब किया था, क्योंकि उन्होंने 'एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स' को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल नहीं की थी.
सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अदालत के 22 अगस्त के आदेश के अनुसार हलफनामे जमा किए थे. इसलिए कोर्ट ने बाकी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया, ताकि वे बता सकें कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ. अदालत ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान गैर-अनुपालन करने वाले राज्यों की तरफ से कोई वकील या प्रतिनिधि मौजूद नहीं था. इस पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस नाथ ने कहा कि कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भेजा था और यह आदेश मीडिया में भी छपा था, इस सबके बावजूद हाजिर नहीं हुए.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.