LPG Situation in India: 'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', ईरान जंग के बीच पीएम मोदी की दो टूक

ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है.कई देशों में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की किल्लत सामने आने लगी है. ऐसे में पीएम मोदी ने जनता को भरोसा दिलाया है कि देश में कोई संकट नहीं है.
Trending Photos
Iran-Israel War: ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है.कई देशों में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की किल्लत सामने आने लगी है. ऐसे में पीएम मोदी ने जनता को भरोसा दिलाया है कि देश में कोई संकट नहीं है. कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह केवल अफवाह फैलाने में लगी है.
केरल के एनार्कुलम में पीएम मोदी ने कहा, 'एक तरफ भाजपा-एनडीए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और लेफ्ट के लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने में ही जुटे रहते हैं. कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने मिलकर सरकारें चलाई हैं. इन्होंने देश को विदेशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर ही बनाया है.'
PM ने कहा,'आज ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं. आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस-लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं. मैं देश से कहूंगा कि कांग्रेस-लेफ्ट द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहें, सतर्क रहें.'
हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में राजनीति ढूंढ रही है. कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रही है ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं और हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं. फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने की रील बनाने का अभियान शुरू कर सकें. यही उनका खेल है.'
ईरान-इजरायल युद्ध पर पीएम ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है, वह गलत हो रहा है.उन्होंने कहा, 'खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है, उसने एक बाद फिर से हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है. हम कोविड महामारी, यूक्रेन युद्ध और मौजूदा हालात में देख चुके हैं कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है.'
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.