'देश में दलितों के लिए कोई जगह नहीं...', हल्द्वानी में कांग्रेस रैली के बाद 'शुद्धिकरण' पर बोले खरगे, नड्डा ने कहा-जांच कराएंगे

इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, 'खरगे जी ने जो बात कही है, वह सच में बहुत दुखद विषय है. और यह दुखद सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है. खरगे साहब ने कहा कि इसमें भाजपा के लोग शामिल थे. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं. भारतीय जनता पार्टी इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करती. कभी नहीं करती. नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि , वे इसकी तहकीकात भी करेंगे. उन्होंने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी बात हुई है, उसकी जांच जरूर होगी.इस तरह की गतिविधि का भारतीय जनता पार्टी कभी समर्थन नहीं करती. मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस मामले को गहराई से देखेंगे. लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, वह सच में हम सबके लिए खेद का विषय है.'