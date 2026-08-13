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'देश में दलितों के लिए कोई जगह नहीं...', हल्द्वानी में कांग्रेस रैली के बाद 'शुद्धिकरण' पर बोले खरगे, नड्डा ने कहा-जांच कराएंगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हल्द्वानी रैली के बाद वहां शुद्धिकरण और हवन कराए जाने की घटना पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं चाहता था. मेरे अंदर लड़ने की शक्ति है और मैं लड़ूंगा.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 13, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:24 PM IST
'देश में दलितों के लिए कोई जगह नहीं...', हल्द्वानी में कांग्रेस रैली के बाद 'शुद्धिकरण' पर बोले खरगे, नड्डा ने कहा-जांच कराएंगे

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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