'मुसलमानों के लिए क्लियर मैसेज..', उद्धव ने की राम मंदिर की बात तो ओवैसी को आई बाबरी विध्वंस की याद

Ram Mandir Pran Pratishtha: अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरा देश उत्साहित है. सबको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को ये सब सही नहीं लग रहा. उद्धव ठाकरे ने हाल ही में राम मंदिर को लेकर खुशी व्यक्त की थी. अब ओवैसी ने ठाकरे के बयान को गलत ठहराते हुए बाबरी विध्वंस की बात की है.

उद्धव पर ओवैसी का हमला

असदुद्दीन औवेसी ने ट्वीट कर कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कहा कि अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन उनके पिता का सपना था. मंदिर का उद्घाटन "राष्ट्रीय गौरव" का मामला है. कोई भी राजनीतिक दल 6 दिसंबर को सदियों पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करने के गंभीर आपराधिक कृत्य के बारे में बात नहीं कर रहा है. अब पूरी बातचीत इस बारे में है कि वे इसमें शामिल होंगे या नहीं.

Uddhav Thackeray of @ShivSenaUBT_ recently said that Ayodhya’a temple inauguration was his father’s dream. That the temple inauguration was a matter of “national pride.”

No political party is talking about December 6, the egregious criminal act of demolishing a centuries old…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 13, 2024