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कोई भी महिला तीन दिनों के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती...', सबरीमाला मामले की सुनवाई में संविधान पीठ की अहम टिप्पणी

SC on Sabarimala case: केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित विवाद ने नया मोड़ लिया है. सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में 9 जजों की संविधान पीठ में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई शुरू की है. यह मामला अभी लंबा खिंचेगा. इस बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में माननीय अदालत ने एक अहम टिप्पणी की है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:33 PM IST
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कोई भी महिला तीन दिनों के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती...', सबरीमाला मामले की सुनवाई में संविधान पीठ की अहम टिप्पणी

Sabarimala Temple Case: सबरीमाला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की कॉन्सटीट्यूशनल बेंच में रिव्यू पिटीशंस की सुनवाई शुरू हो गई है. सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में गठित बेंच ने मंगलवार की सुनवाई में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती है. आपको बताते चलें कि महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश से संबंधित इस मामले में सिर्फ सबरीमाला मंदिर ही नहीं, बल्कि अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा है.

सबरीमाला विवाद क्या है?

सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर परंपरागत रूप से प्रतिबंध रहा है. यह प्रतिबंध भगवान अयप्पा के ‘नैष्ठिक ब्रह्मचारी’ स्वरूप से जुड़ा माना जाता है. धार्मिक महत्व की इसी बात को चैंलेज करते हुए 2 जनवरी, 2019 दिन बुधवार को तड़के सुबह 3:45 बजे 50 साल से कम उम्र की बिंदु अमिनी और कनकदुर्गा नाम की दो महिलाएं मंदिर तक पहुंचीं और दोनों ने भगवान अय्यप्पा के दर्शन किए थे. अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए दोनों ने आधी रात को मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू की थी, हालांकि इनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इनके साथ-साथ यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस में  पुलिसवाले मौजूद थे.

इस घटनाक्रम ने पूरे देश की सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद हाजी अली की दरगाह और अन्य धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे ने जोर पकड़ा था.

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केंद्र सरकार का रुख

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को बहाल करने की मांग की है. केंद्र सरकार का कहना है कि साल 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लिया जाना चाहिए, जिसमें मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं की एंट्री की इजाजत दे दी गई थी. 

2018 का फैसला क्या था?

2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस परंपरा को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि ये प्रतिबंध महिलाओं के साथ भेदभाव करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के खिलाफ है. इसलिए मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री की इजाजती जाती है.

(यह भी पढ़ें- 'आस्था के मसले कोर्ट तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला केस में केंद्र सरकार का पक्ष, मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर पेश की दलील )

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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