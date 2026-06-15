/25 साल का इंतजार खत्म! राजनाथ सिंह ने देखा था सपना, मायावती-अखिलेश राज में अटका; अब योगी-मोदी राज में जेवर एयरपोर्ट का टेकऑफ

Noida International Airport: जेवर एयरपोर्ट सिर्फ कंक्रीट, रनवे और आलीशान इमारतों के खड़े होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है आजादी के बाद से पिछड़ेपन और बदहाली का दंश झेल रहे जेवर के उस कायाकल्प की, जिसने इतिहास रच दिया है. जेवर के आसमान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो उड़ान 25 साल पहले एक अधूरी हसरत जैसी लगती थी, वह 9 साल के अथक प्रयासों और संकल्प के बाद आखिरकार हकीकत बन चुकी है. 15 जून की सुबह जब इस रनवे पर पहला कमर्शियल विमान लैंड करेगा, तो इसके साथ ही जेवर का नाम दुनिया के नक्शे पर हमेशा-हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा. जेवर एयरपोर्ट के बनने की टाइमलाइन किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी है. इस सपने की नींव साल 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री (और वर्तमान रक्षा मंत्री) राजनाथ सिंह ने रखी थी, जब उन्होंने केंद्र को इसका पहला प्रस्ताव भेजा. इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत बदली.
साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और स्थानीय सांसद डॉ. महेश शर्मा को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला, जिससे फाइल पर जमी धूल साफ होनी शुरू हुई. लेकिन असली यू-टर्न आया साल 2017 में, जब सूबे की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली. उन्होंने साफ कर दिया कि यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में ही बनेगा. इसके बाद जमीन अधिग्रहण की वो ऐतिहासिक जंग शुरू हुई, जिसमें जेवर के 6 गांवों के 3000 किसान परिवारों ने देश के विकास के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें दे दीं. 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया. हालांकि, टाटा प्रोजेक्ट्स को निर्माण सौंपने, कोविड महामारी और प्रदूषण (GRAP) के कड़े नियमों के चलते तारीखें आगे बढ़ती रहीं, लेकिन काम कभी नहीं रुका.
इस मेगा प्रोजेक्ट ने उतार-चढ़ाव के कई दौर देखे, जिसका ऐतिहासिक सफरनामा कुछ इस तरह है:
मई 2018: नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मिली सैद्धांतिक मंजूरी
2019: ज्यूरिख इंटरनेशनल को 40 साल के लिए एयरपोर्ट चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला.
2020: 6 गांवों से 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा.
5-6 मार्च 2026: BCAS से सिक्योरिटी क्लीयरेंस और DGCA से एयरोड्रम लाइसेंस मिला.
मई 2026: भारतीय नागरिक नीतू सामरा बनीं नई सीईओ; इंडिगो और अकासा एयर ने टिकटों की बुकिंग शुरू की.
WATCH | Uttar Pradesh | Commercial flight operations kick off at Noida International Airport in Jewar as its first scheduled IndiGo flight 6E-2278 arrives from Lucknow's Chaudhary Charan Singh International Airport.
The flight will continue on its journey to Bengaluru,… pic.twitter.com/1XdU05qZ1i
ANI (@ANI) June 15, 2026
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बार-बार किए गए औचक निरीक्षणों और सुरक्षा एजेंसियों के कड़े क्लीयरेंस के बाद 28 मार्च को इस भव्य एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया. अब वह ऐतिहासिक पल बेहद करीब है जिसका जेवर वासियों को एक चौथाई सदी से इंतजार था. 15 जून को सुबह ठीक 8:05 बजे लखनऊ से उड़कर इंडिगो/अकासा की पहली कमर्शियल फ्लाइट जैसे ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंची, 25 साल पुराना एक अधूरा सपना हमेशा के लिए साकार हो गया.