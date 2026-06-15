Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /25 साल का इंतजार खत्म! राजनाथ सिंह ने देखा था सपना, मायावती-अखिलेश राज में अटका; अब योगी-मोदी राज में जेवर एयरपोर्ट का टेकऑफ

25 साल का इंतजार खत्म! राजनाथ सिंह ने देखा था सपना, मायावती-अखिलेश राज में अटका; अब योगी-मोदी राज में जेवर एयरपोर्ट का टेकऑफ

Jewar Airport First Commercial Flight: 25 साल के लंबे इंतजार और राजनीतिक अड़चनों के बाद जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है. आज (15 जून) सुबह 8:05 बजे लखनऊ से पहली कमर्शियल फ्लाइट के लैंड होते ही इस ऐतिहासिक ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 15, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:09 AM IST
25 साल का इंतजार खत्म! राजनाथ सिंह ने देखा था सपना, मायावती-अखिलेश राज में अटका; अब योगी-मोदी राज में जेवर एयरपोर्ट का टेकऑफ
Image Credit: Jewar Airport

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या जहाजों का भी होता है इंश्योरेंस? विराट-1 के डूबने पर कंपनी को कितना मुआवजा
Marine Insurance10 min ago
2
dehradun news11 min ago
3
Peddi25 min ago
4
raipur news30 min ago
5
Noida International Airport30 min ago