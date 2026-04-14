नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा 'टारगेट'? यूपी में हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट

Noida Maid Protest: नोएडा के सेक्टर 121 की क्लियो काउंटी सोसायटी के बाहर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ. यह हंगामा सोसायटी में काम करने वाली हाउस हेल्पर्स को मिलने वाले मेहनताने को लेकर हुआ. सुबह साढ़े सात बजे करीब इस सोसायटी में काम करने वाली बहुत सारी घरेलू सहायिकाओं ने सैलरी और छुट्टी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते यह प्रदर्शन हंगामे में बदल गया. पत्थरबाजी के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. सोसायटी में लोग सुकून से रहने के लिए आते हैं, लेकिन सुबह-सुबह सोसायटी के बाहर युद्ध का मैदान बन गया.

प्रदर्शन में हिंसा किसने फैलाई?

आखिर यह कौन लोग हैं, जो प्रदर्शन में शामिल होकर पत्थर चला रहे थे. घर संभालने में साथ देने वाले हाथ में पत्थर किसने थमाया. कौन लोग हैं जो मेड के प्रदर्शन में हिंसा फैला रहे थे. देश में जितनी तेजी से इमारतें बन रही हैं. उतनी तेजी से ही मेड यानी घरेलू सहायिकाओं की अहमियत बढ़ रही है. मेड वाला सेक्टर देश का शायद इकलौता ऐसा सेक्टर है, जहां रोजगार ही रोजगार है नौकरियां ही नौकरियां हैं लेकिन इतने लोग नहीं हैं. जो लोग हैं भी, उनमें से एक वर्ग ऐसा है जो काम छोड़कर सड़कों पर उतर जाता है. प्रोपेगेंडा का शिकार बन जाता है. किसी के बहकावे में आकर पत्थर चलाने लगता है. एक विकसित शहर को अस्थिर करने में अपनी ताकत लगा देता है.

सोमवार को नोएडा में मजदूरों ने प्रदर्शन किया था और मंगलवार को अचानक मेड भी सड़कों पर उतर पड़ीं. मजदूरों ने अपना वेतन बढ़ाने की मांग की थी. आज मेड भी वेतन बढ़ाने की मांग करने लगीं. जिसका कोई नियम नहीं है.

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आज आपको जानना चाहिए कि कैसे रातोंरात नोएडा को अस्थिर करने की साजिश हुई वह नोएडा जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख औद्योगिक शहर है. नोएडा, जो देश का आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब है. वही नोएडा जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान करता है.

कैसे तय होता है मेड का मेहनताना?

वेतन बढ़ाने के नाम पर मजदूर सड़क पर उतरे. उसके बाद रात तक मजदूरों की मांग काफी हद तक मान ली गई. उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला ले लिया गया. लेकिन उसके बाद आज सुबह मेड सड़कों पर उतर आईं. यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने के बजाय पत्थरबाजी में बदल गया.

फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों को मजदूरी मिलती है. सरकार उनकी न्यूनतम मजदूरी तय करती है. लेकिन घरों में काम करने वाली मेड की कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं होती है. उनका मेहनताना सामान्य रूप से काम पर रखने वाले परिवार और मेड के बीच आपसी सहमति से तय होता है.

अगर मेड को लगता है कि उन्हें कम पैसा मिल रहा है. तो उनकी मर्जी है कि वह उस घर में काम नहीं करें. लेकिन नोएडा की इस सोसायटी में काम करने वाली घरेलू सहायिकाओं का कहना है कि उन्हें भी फैक्ट्री के कामगारों की तरह समझा जाए. उन्हें भी वही सैलरी मिले जो मजदूरों के लिए तय की गई है.

श्रम के महत्व के बारे में दुनिया भर के विद्वानों ने बताया है महात्मा गांधी ने श्रम को लेकर कहा था श्रम अमूल्य है सोना नहीं यानी श्रम का महत्व सोने से भी ज्यादा बताया गया था मेहनत से काम करने वाले सभी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें उनका उचित पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए.

क्या कोई साजिश?

लेकिन क्या पारिश्रमिक की मांग को लेकर इस तरह से हंगामा किया जा सकता है वह भी उस समय जब नोएडा में पहले से तनाव बना हुआ है क्या यह सिर्फ संयोग है कि मजदूरों की तरह मेड भी सड़कों पर उतर गईं या फिर इसके पीछे कोई साजिश है.

मेड के न्यूनतम वेतन का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में भी उठा था. उनतीस जनवरी दो हजार छब्बीस को घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी. अदालत ने साफ किया था कि ये मुद्दा सिर्फ अधिकारों का नहीं बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक असर का भी है.

नोएडा की जिस सोसायटी में यह हंगामा हुआ. वहां कई ऐसी मेड भी हैं, जो अपने पारिश्रमिक से संतुष्ट हैं. उन्होंने हंगामे और हिंसा को गलत बताया.

महानगरों में मेड का मेहनताना आम तौर पर मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है. वह किसी एक घर से बंधी नहीं रहतीं छोटे शहरों और गांवों में घरेलू सहायिका आम तौर पर एक ही परिवार से जुड़ी रहती हैं. लेकिन महानगरों में यह व्यवस्था अलग है.

जब ऐसी व्यवस्था दशकों से बनी हुई है तो अचानक मेड का सोसायटी में पहुंचकर हंगामा करना सवाल खड़े करता है कहीं ऐसे प्रदर्शनों के जरिए अराजकता का माहौल तो नहीं खड़ा किया जा रहा है. नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई सड़कों को जाम किया गया गाड़ियों को जलाया गया और पुलिस पर हमला किया गया प्रशासन के अनुसार कुछ लोगों ने संगठित तरीके से अफवाह फैलाकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की.