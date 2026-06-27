/वेज पास्ता के ऑर्डर में नॉन वेज के टुकड़े, शिकायतकर्ता ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

Jamnagar Food Controversy, Gujarat Hotel Complaint: गुजरात के जामनगर के एक नामी होटल के वेज ऑर्डर में नॉनवेज मिलने का गंभीर मामला सामने आया है. ऐसे में अगर आपको भी किसी बड़े होटल से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना हो तो सावधान रहें, सतर्क रहें. ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करने के बाद उसे अच्छी तरह देखें, पड़ताल करें, निश्चिंत हो जाने के बाद ही धीरे-धीरे खाएं ताकि किसी अनहोनी से बच सकें. लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का यह मामला सामने आया है गुजरात के जामनगर में जहां एक होटल के वेज पास्ता में नॉन-वेज के टुकड़े मिलने की शिकायत मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है.
दिगजाम सर्कल होटल से ऑर्डर किया गया था. ग्राहक का आरोप है कि खाना खाते समय नॉन-वेज जैसी चीजें मिलीं. ग्राहक ने जामनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फूड ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है. जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, उन्हें नॉन-वेज पास्ता परोसने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.
शिकायतकर्ता परेश चुडासमा ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि शिकायत दर्ज करा दी गई है. उनका कहना है कि जैसा उनके साथ हुआ है वो और किसी के साथ न हो, इसलिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.