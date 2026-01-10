Advertisement
trendingNow13069681
Hindi Newsदेशनूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान, पहुंचे दिल्ली

नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान, पहुंचे दिल्ली

Noor Ahmed Noor: तालिबान के वरिष्ठ सदस्य मुफ्ती नूर अहमद नूर भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे हैं. उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है. वो भारत में अफगान दूतावास की जिम्मेदारी संभालेंगे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 10, 2026, 01:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान, पहुंचे दिल्ली

Noor Ahmed Noor: भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते में धीरे-धीरे काफी सुधार आ रहा है. इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि तालिबान के वरिष्ठ सदस्य मुफ्ती नूर अहमद नूर भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे हैं. वो भारत में अफगान दूतावास की जिम्मेदारी संभालेंगे, इससे पहले नूर अहमद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में फर्स्ट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के महानिदेशक के तौर पर काम कर चुके हैं. 

भारत और अफगानिस्तान के बीच के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों में काफी सुधार आए हैं. अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने सात दिनों का भारत दौरा किया था, जिसके बाद दोनों देशों के आपसी संबंधों में लगातार गर्मजोशी देखी जा रही है. एक सवाल के जवाब में मुत्ताकी ने कहा था, "यह हमारा झंडा है, यह 100 फीसदी हमारा दूतावास है. जो भी लोग यहां काम कर रहे हैं, वे सभी हमारे साथ हैं.

खास बात यह है कि मुफ्ती नूर नई दिल्ली में विदेश मंत्री मुत्ताकी के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे. इस दौरान मुत्ताकी ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मुलाकात की थी. इस दौरान एक समझौते के तहत अफगान दूतावास के लिए इस्लामिक अमीरात द्वारा नियुक्त राजनयिकों को स्वीकार करने की बात पर सहमति बनी थी. अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के विदेश मंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा थी. अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के करीब पांच साल बाद नूर अहमद नूर को भारत स्थित अफगानिस्तानी दूतावास की जिम्मेदारी सौंपी गई है. नूर ने इससे पहले दिसंबर 2025 में बांग्लादेश का दौरा किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने अब तक तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत, अफगानिस्तान के एक अहम मददगार राष्ट्र के तौर पर उभर रहा है. भारत ने अफगानिस्तान में मदद और मेडिकल सप्लाई देना जारी रखा हुआ है. इसी तरह, मुंबई और हैदराबाद दोनों जगहों पर अफगान वाणिज्य दूतावास को तालिबान की ओर से नियुक्त राजदूत चला रहे हैं. पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार द्वारा नियुक्त सईद मुहम्मद इब्राहिम खिल नई दिल्ली में अफगान एम्बेसी के सीडीए थे.

इस बीच, अफगानिस्तान से भारत के कई बड़े डेलीगेशन के दौरे हुए हैं, जिनका मकसद आपसी रिश्तों, व्यापार और ऊर्जा के विकास को मजबूत करना और ईरान में भारत के बनाए चाबहार पोर्ट की क्षमता को एक्टिवेट करना और असरदार तरीके से इस्तेमाल करना है. इसके साथ ही इसका मकसद अधिक से अधिक निवेश लाना भी है. (आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Noor Ahmad Noor

Trending news

... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजित डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजित डोभाल, खुद किया खुलासा
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
Noor Ahmad Noor
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
Asaduddin Owaisi
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
Pakistan
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
Somnath Mandir
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
Asaduddin Owaisi
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
Ajit Doval
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
Pune Civic Polls
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
vaishno devi medical college
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर